La sposa, fiction Rai: cast, trama, puntate, quando va in onda, trailer

La sposa è una fiction Rai con protagonista Serena Rossi che andrà in onda da gennaio 2022 su Rai 1 in prima serata

Dopo Mina Settembre, fiction che sulla Rai ha avuto un boom di ascolti, Serena Rossi tornerà ad essere protagonista della serie tv “La sposa” in onda da gennaio 2022 su Rai 1.

La sposa: la trama

La nuova serie tv, ambientata negli anni Sessanta, narra la storia di una giovane donna calabrese (Maria) che accetta il “matrimonio per procura” (dove uno o entrambi gli sposi sono assenti) solo per salvare la propria famiglia. La pratica del matrimonio per procura, diffusa in Italia in quegli anni, consisteva nel dare in sposa le donne del Sud ai proprietari terrieri del Nord, in modo da raggiungere un accordo vantaggioso per entrambi.

Per donna Maria, quindi, inizierà una nuova vita lontano da casa e dalla sua famiglia. Al centro della trama sarà il suo rapporto col marito Italo, ancora sofferente per la perdita della prima moglie ma la giovane dovrà affrontare anche l’ostilità delle persone per le sue origini meridionali e il duro lavoro nei campi.

Il cast

Il cast è composto, oltre che da Serena Rossi, da Giorgio Marchesi, Maurizio Donadoni, Mario Sgueglia, Antonio Nicolai, Claudia Marchiori, Antonella Prisco, Matteo Valentini, Giulia D’Aloia, Gualtiero Burzi, Mariella Lo Sardo, Matilde Piana, Saverio Malara, Denis Fasolo, Stefano Fregni, Stefano Guerrieri.

Quante puntate

La sposa è una miniserie composta da tre puntate che andranno in onda in prima serata su Rai 1 a partire da domenica 16 gennaio 2022.

Trailer