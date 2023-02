Gegia radiata dall’albo degli psicologi, la comica punita per il caso Bellavia

Gegia radiata dall’albo degli psicologi dopo il caso Bellavia. La comica è stata punita per gli atti di bullismo verso il conduttore durante la sua esperienza al GF Vip 7 tra settembre e ottobre: “Se dici sciocchezze te ne prendi la responsabilità”.

Gegia radiata dall’albo degli psicologi dopo gli atti di bullismo a Bellavia

Mesi dopo la polemica, si parla ancora del caso di Marco Bellavia, l’ex conduttore bullizzato nella casa del Grande Fratello Vip 7. Tra settembre e ottobre un gruppo di concorrenti del GF era finito al centro di un’enorme polemica a causa del trattamento riservato a Bellavia. Una di questi era Gegia Antonaci, attrice comica anni Ottanta che riservò parecchie frasi al veleno all’ex presentatore di Bim Bum Bam: “Ragazzi ma questo qui è pazzo, matto è proprio malato. Statte zitto, ascolta me non parlare. Ora non c’ho voglia di farti da psicologa. Ho fame, non mi importa nulla di sapere che hai avuto! Su stai zitto oggi Marco dai. Io ti dò un consiglio da psicologa e amica, non parlare che peggiori le cose adesso”. Un desiderio che, mesi dopo, si può dire avverato. Molti telespettatori, disturbati dall’atteggiamento di Gegia, hanno fatto un’esposto all’ordine deontologico regione Lazio. L’istruttoria ha portato alla radiazione dell’attrice dall’albo degli psicologi.

Scusate ma Gegia è stata finalmente radiata dall’albo. pic.twitter.com/YfugVvaZUN — Endless 🍀 (@del_ness) January 31, 2023

Le parole di Veronica Satti: “Se dici sciocchezze te ne assumi la responsabilità”

Una vittoria celebrata sui social da Alessia Pontecorvo e la conduttrice Veronica Satti, che insieme hanno guidato la crociata contro la comica: “Se dici sciocchezze qualificandoti come psicologa, poi come psicologa te ne assumi le responsabilità. Ora la radiazione è arrivata”. La Satti ha parlato dell’istruttoria in un lungo messaggio pubblicato sulle sue storie Instagram. La conduttrice ha ringraziato Alessia Pontecorvo per il suo aiuto: “Giustizia! Grazie Alessia Pontecorvo per avermi scelta per fare squadra, per essere una squadra. Abbiamo deciso, dopo le gravi cose avvenute al #gfvip nei confronti di Marco Bellavia, di fare qualcosa di concreto. I comportamenti da condannare erano diversi e tutti gravi: lo ha apostrofato pazzo e malato e ha comunque continuato a tormentarlo, ma la cosa che più ci ha lasciate “senza parole” e ci ha fatte arrabbiare è stata una diagnosi fatta in diretta tv. Francesca Antonaci è l’antitesi di chi studia psicologia: lo psicologo è tenuto a ottemperare alle norme del Regolamento Europeo (anche se non pratica) una di queste norme riguarda la privacy della diagnosi e dei dati sensibili.”.