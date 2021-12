Oggi è un altro giorno, va in onda lo speciale Collection

Va in onda Oggi è un altro giorno Collection, episodio speciale del talk show di Serena Bortone per celebrare i momenti migliori dell'anno.

Oggi è un altro giorno Collection, i momenti migliori dell’anno con Serena Bortone

Oggi è un altro giorno torna su Rai 1 alle 14 con un appuntamento speciale. L’episodio di oggi del rotocalco sarà una Collection dei momenti migliori del programma di tutto il 2021.

Oggi è un altro giorno sospeso il 29 Dicembre: ecco cosa è successo

Il 29 Dicembre i fan di Oggi è un altro giorno hanno ricevuto brutte notizie. Il talk show non è andato in onda a causa dello sciopero dei giornalisti Rai, proclamato dal sindacato USIGRai per protestare contro i tagli all’informazione.

L’adesione allo sciopero di molti cronisti ha costretto le reti Rai a porre alcune modifiche del palinsesto, tra cui la cancellazione di Oggi è un altro giorno dalla programmazione di ieri. Al suo posto, è andato in onda su Rai 1 il film Aladdin, remake live action del 2019 dell’omonimo classico Disney. È probabile che anche lo speciale episodio Collection di oggi è una conseguenza della protesta USIGRai, ma tutto dovrebbe tornare alla normalità con l’anno nuovo.