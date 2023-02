Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia: flirt tra i due vip nel van?

Edoardo Donnamaria sempre più nella bufera mediatica dopo l’ultima puntata del Gf Vip. Edoardo, infatti, ha ammesso di aver toccato il seno di Nicole Murgia.

Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia: flirt tra i due vip?

Edoardo Donnamaria ha ammesso di avere toccato il seno di Nicole Murgia durante la notte trascorsa nel van assieme a Edordo Tavassi, Micol e la stessa Murgia. Messo alle strette anche dallo stesso Alfonso Signorini, che stava per rivelare in puntata altri dettagli di quanto accaduto nel van, Edoardo ha deciso di essere sincero e di rivelare tutto quello che è accaduto ad Antonella Fiordelisi che in puntata è poi andata in lacrime.

La reazione di Antonella

La Fiordelisi, saputo questo, era furente di rabbia e delusione verso il suo Edoardo, e ha detto parole molto dure contro di lui. “Lo ha fatto mentre c’ero io nella Casa e consapevole del fatto che ci fossero le telecamere – ha detto – pensa cosa sarebbe accaduto senza telecamere. Perché non l’ha detto subito? Poi mi fa le prediche su tutto. Pensa senza telecamere cosa avrebbe fatto. Mi dispiace per i Donnalisi perché so che siamo seguiti e siamo amati, ma non mi interessa del gioco. Mi ha fatto la predica perché da single ho fatto un massaggio ad Antonino e adesso senza microfono tocca il seno della Murgia. Non gli ho mai fatto niente e ci tengo”. Murgia, sul finire della puntata, è stata poi eliminata dal televoto.