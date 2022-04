Nero a metà 3, cast completo: chi sono gli attori

Nelche ha rimarcato come “Questa terza stagione tira le fila di tutto quello che è accaduto nelle precedenti, sia nella sua linea orizzontale che in quelle sentimentali.

Il sovrintendenteed esperto informatico. Stralunato e solitario, quando arriva in commissariato va subito a rinchiudersi nell’archivio e non fa nulla per socializzare con i colleghi. Nonostante tutto questo, però, ha una genialità che applica con ottimi risultati nelle indagini. Carlo però scoprirà presto che le stranezze di Bragadin sono legate, almeno in parte, a un episodio tragico verificatosi quando era ancora a Brescia.