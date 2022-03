Nero a metà 3: puntate, quando esce, trama

Nero a metà 3: la terza stagione con protagonista Claudio Amendola torna in prima serata sui canali Rai. Alcuni episodi sono stati diretti anche dall’attore romano.

Nero a metà 3: puntate

La terza stagione di Nero a metà è composta da 12 episodi, per un totale di sei prime serate. La metà degli episodi vedono la regia dell’attore romano Claudio Amendola che è anche il protagonista. La regia degli altri episodi invece è stata affidata a Enrico Rosati.

Nero a metà 3: quando esce

La terza stagione di Nero a Metà va in onda a partire da lunedì 4 aprile 2022 su Ra 1 in prima serata. Prima ci sarà la fine di “Vostro Onore” che vede il finale lunedì 28 marzo 2022. Inizialmente era prevista un’altra fiction con protagonista Lino Guanciale rinviata però a data da destinarsi.

La trama della terza stagione

La terza stagione di Nero a Metà riparte dalla fine della seconda che si è conclusa con l’arrivo di Clara, ex moglie di Carlo Guerrieri.

La donna per molti anni si era nascosta in Svizzera e ci si era dimentica di lei. Torna per costituirsi, confessando alcuni reati. A Clara vengono concessi i domiciliari, ma uscendo da Rebibbia non si hanno più notizie di lei. Ancora una volta scomparsa nel nulla. Carlo pensa sia fuggita nuovamente, mentre Alba pensa che sia stata rapita.

Carlo Guerrieri lavora con il suo collega Malik Soprani, con il quale è riuscito finalmente a instaurare un rapporto di fiducia.

Mentre continuano le ricerche di Clara con l’aiuto di tutti: l’informatrice Ottavia, con la Narcotici guidata da Giulia Trevi, che pare far vacillare Carlo, facendo perdere la testa al Commissario.

Nel frattempo, Cinzia Repola, colonna dell’investigativa, è nuovamente in dolce attesa. Il marito, Marco Cantabella le dà una mano con la piccola Emma, e nel frattempo studia per il concorso di ispettore. Inoltre, contribuisce alla ricerca di Clara, come infiltrato. Malik, invece, convive con Monica e ha chiesto l’affido del piccolo Alex.

Anche se è sempre innamorato di Alba, che ha finalmente capito di amarlo, ma per non compromettere la sua felicità è disposta a lasciarlo andare. Un’altra stagione ricca di eventi e sorprese.