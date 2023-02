JAGGAER stringe un accordo con Workato per l’integrazione con software aziendali

JAGGAER, leader mondiale nell’Autonomous Commerce, ha annunciato un accordo con Workato, il principale fornitore di piattaforme di integrazione as a Service (iPaaS). La partnership semplificherà le modalità di integrazione con software aziendali quali NetSuite, Oracle, SAP, Workday e Microsoft, oltre ad applicazioni personalizzate, database e infoprovider come Dun & Bradstreet, in modo efficiente e rapido senza bisogno di assistenza tecnica.

Workato è stata recentemente nominata Leader nel Magic Quadrant™ di Gartner® nella categoria iPaaS per il quinto anno consecutivo. Fornisce modalità di integrazione precostituite per diversi ambienti software complessi. “Solitamente le integrazioni personalizzate richiedono risorse, tempo e sforzi considerevoli. Per questo motivo siamo assolutamente entusiasti di questo accordo. L’estensibilità è uno dei principi fondamentali alla base della nostra visione di Autonomous Commerce”, ha commentato Dawn Andre, Chief Product Officer di JAGGAER. “Oltre al nostro ricco set di API per elementi chiave del business, offriamo ai clienti molte opzioni di flessibilità per estendere la portata delle applicazioni JAGGAER in un panorama IT più ampio, con un time to value più rapido e una minore dipendenza dalle risorse IT”.

“Le aziende non dovrebbero essere frenate da dati chiusi in silos o da progetti in ritardo a causa di tempi di implementazione troppo lunghi e specialisti costosi” ha dichiarato Vijay Tella, co-fondatore e CEO di Workato. “Le modalità di integrazione precostituite di Workato offriranno automazioni e integrazioni complete con JAGGAER per creare soluzioni source-to-pay automatizzate e migliorate. Grazie alla piattaforma integrata di Workato, il team di JAGGAER è ora in grado di accedere prontamente a oltre 1.000 connettori per app di terze parti e di soddisfare le esigenze di integrazione dei propri clienti, più velocemente e a costi contenuti.”

Workato consente un’ampia gamma di integrazioni, tra cui connessioni a infoprovider specifici e tra JAGGAER e banche dati sui livelli di rischio o di ESG dei fornitori, oltre a note suite di software aziendali. Workato dispone già di un’ampia gamma di modalità di integrazione per questo scopo. Tuttavia, se necessario, è possibile per JAGGAER o uno dei suoi System Integrator partner crearne di nuove in Workato, che possono poi essere riutilizzate da altri clienti.

“Workato fornisce un’interfaccia low-code che si limita a intermediare le API su entrambi i lati e, poiché tutto viene fatto con modalità di integrazione precostituite, le organizzazioni dei nostri clienti ne trarranno beneficio e ne vedranno immediatamente il valore” ha aggiunto Andre.

Velocity Procurement, SI partner di JAGGAER, fornirà una connessione Workato tra JAGGAER e Oracle. Michael Jasper, Executive Vice President di Velocity, ha commentato: “Siamo lieti di offrire ai clienti JAGGAER che utilizzano Oracle l’opportunità di integrare i due sistemi in modo flessibile, senza alcuno sforzo o ritardo da parte loro”.

JAGGAER può ospitare le modalità di integrazione di Workato per fornire integrazioni per conto di qualsiasi cliente in tutto il mondo. Anche i SI partner di JAGGAER avranno accesso diretto alle le modalità di integrazione senza doverle ospitare separatamente.