Giulia Trevi è il personaggio di Nero a metà interpretato dall’attrice Giorgia Salari. Il nuovo personaggio si inserisce nella storia della fiction aumentando sia il gossip ma anche arricchendo la trama di alcune indagini.

Giulia Trevi di “Nero a metà 3”: chi è e che cosa farà

La terza stagione di Nero a Metà riparte dalla fine della seconda che si è conclusa con l’arrivo di Clara, ex moglie di Carlo Guerrieri.

La donna per molti anni si era nascosta in Svizzera e ci si era dimentica di lei. Torna per costituirsi, confessando alcuni reati. Dopo aver trascorso un periodo in carcere, esce e fa perdere di nuovo le tracce.

Così iniziano le ricerche della donna con l’informatrice Ottavia e con la Narcotici guidata da Giulia Trevi che è il personaggio interpretato da Giorgia Salari. La new entry pare far vacillare Carlo, facendo perdere la testa al Commissario.

Definita irritante e bella, anche grazie alle sue indagini si riuscirà risalire a un traffico internazionale della cocaina rosa e allo sfruttamento di minori per lo spaccio.

Nero a metà 3: quando esce

La terza stagione di Nero a Metà va in onda a partire da lunedì 4 aprile 2022 su Ra 1 in prima serata. Prima ci sarà la fine di “Vostro Onore” che vede il finale lunedì 28 marzo 2022.

Inizialmente era prevista un’altra fiction con protagonista Lino Guanciale rinviata però a data da destinarsi.