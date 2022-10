Britney Spears nuda sui social, è polemica tra i fan

Britney Spears nuda sui social, al centro di una nuova polemica. La showgirl, che ha stupito tutti i fan, si è presentata su Instagram con un nudo integrale, coperto solo dai cuoricini, che ha stupito davvero tutti coloro che la seguono da tanto tempo.

Britney Spears nuda sui social

La reginetta del pop, infatti, è tornata a far parlare di sé in tutto il mondo per delle foto decisamente “calde” pubblicate sul suo profilo Instagram.

Britney Spears, infatti, è apparsa sui social network completamente nuda, scatenando quella che è la reazione dei suoi milioni di follower. Questa volta, però, senza freni pubblica sul suo profilo Instagram una foto senza veli seduta in spiaggia con un mare cristallino alle spalle. Britney Spears, consapevole di aver esagerato, tra i commenti sotto il post risponde «ti comprendo» a un utente che scrive «stai esagerando».

Gli scatti provocanti della showgirl

Come detto, Britney Spears non è nuova a mostrare il suo corpo in scatti davvero provocanti. Dalle foto che la ritraggono completamente nuda a quelle in cui il perizoma è l’unico indumento indossato. I cuoricini, infatti, utilizzati da Britney per coprire le sue grazie in alcuni casi non coprono del tutto… Che sia stato fatto di proposito?