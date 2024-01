Nené e Luca, chi sono i nipoti di Sandra Milo: cosa sappiamo su di loro?

Chi sono Nené e Luca, i nipoti di Sandra Milo. Scopriamo qualche informazione in più sulla vasta famiglia della celebre attrice italiana, tristemente scomparsa all’età di 90 anni il 29 gennaio 2024.

Chi sono Nené e Luca, i nipoti di Sandra Milo: cosa sappiamo di loro?

Sandra Milo è la madre di tre figli, nati dai suoi quattro matrimoni, Debora Ergas, Ciro De Lollis ed Azzurra De Lollis, ma ha anche un rapporto speciale con i suoi nipoti, Nené e Luca. Sono i figli della sua sorella minore, Maia Greco e di suo marito, Felice. Sandra aveva un rapporto bellissimo con sua sorella, con la quale condivideva tutto, dalle gioie ai dolori. Dopo la scomparsa di Maia nel 2023, l’attrice promise di occuparsi al suo posto dei suoi nipoti: “I tuoi figli saranno i miei”.

La promessa dell’attrice: “I tuoi figli saranno i miei”

Maia Greco subì ben due ictus nel corso della sua vita, che la costrinsero a ricoverarsi in una clinica specializzata durante i suoi ultimi anni. La donna non era più in grado di riconoscere i suoi familiari al momento della sua morte. Dopo la sua scomparsa, Sandra Milo giurò di stare vicino ai suoi nipoti Nené e Luca: ” Vai leggera, vola libera al di fuori di quel corpo che ormai era solo una gabbia, unisciti a quel mare che hai sempre amato e che ti accoglierà nel suo immenso grembo come si fa con chi torna da lontano. Come volevi tu… I tuoi figli ora saranno i miei. Finché avrò respiro, finché ne avrò le forze la zia Sandra per loro ci sarà sempre. Vai serena, mia amata Maia! Ti saluto, ascoltando la tua canzone preferita, cosicché possa accompagnarti dolcemente”.