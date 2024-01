Chi sono i quattro mariti di Sandra Milo, tutto sulla vita privata dell’attrice

Chi sono i mariti di Sandra Milo, tutto sulla vita privata dell’attrice. Nel corso della sua vita la musa di Federico Fellini si è sposata per ben quattro volte. Scopriamo qualche informazione in più sul conto degli ex compagni di Sandrocchia.

Chi sono i mariti di Sandra Milo, la vita privata dell’attrice: cosa sappiamo di loro?

Sandra Milo, amatissima attrice anni Sessanta scomparsa nel 2024 all’età di 90 anni, ha avuto tanti amori, alcuni molto tormentati nel corso della sua vita. È stata sposata quattro volte ed ha avuto tante relazioni proibite con personaggi celebri italiani. Nel 2009, infatti, l’attrice ha svelato a Vanity Fair di aver avuto una relazione segreta durata 17 anni con il regista Federico Fellini: “Con Federico è stata una storia meravigliosa”. Negli anni ’80, invece ha una relazione con il leader del Partito Socialista Italiano Bettino Craxi. Tante storie d’amore, ma anche tanta sofferenza, per l’attrice. Non tutti i suoi partner, infatti, l’hanno trattata con rispetto: “Sono sempre stata una donna molto libera, nella mente, nello spirito e gli uomini sentivano di non avere la certezza del possesso. Io ho preso un sacco di botte. Quando ti colpiscono è difficile, sa? Perdi anche le forze“.

I quattro matrimoni

Nel 1948 si sposa a soli quindici anni con il suo primo marito, il Marchese Cesare Rodighiero. Ancora ragazzina, rimane incinta ma perde il figlio a causa di un parto prematuro. Dopo solo 21 giorni, il matrimonio viene annullato dalla Sacra Rota. Anni dopo sposa il produttore greco Moris Ergas.

Dopo una figlia e un matrimonio durato 11 anni, il rapporto con il produttore finisce malissimo, come racconta la stessa Milo a Storie Italiane: “Siamo negli anni sessanta. Il padre di mia figlia Moris Ergas voleva portarmela via perché all’epoca risultavo sposata con un altro. Allora ho deciso di rinunciare a tutto pur di avere mia figlia con me. Avevo una bella casa in via Stoppani, gioielli, beni. Gli dissi che se mi lasciava l’affidamento di Debora gli avrei dato tutto. Naturalmente mi sono trovata senza più niente. Ma successivamente sono sopraggiunte le tasse che Moris non aveva pagato e che però erano intestate a me. Era il padre di mia figlia e mi intentò 44 cause“.

Poco dopo incontra il suo terzo marito Ottavio de Lollis, che le darà altri due figli. Anche questa storia non ha un lieto fine. Lo racconta l’attrice a Vieni da me: “Ottavio mi ha lasciato sola con tre figli da crescere. Oggi non so neanche dove abita È difficile parlare di queste cose. Non voglio accusare nessuno, ma mi spiace che i miei figli crescendo non abbiano avuto il padre vicino. Ottavio è rimasto un ragazzo, non sente la responsabilità della paternità. Mi ha lasciata da sola con tre figli da crescere. Per fortuna ho tanti amici che mi sono stati vicini”. Nel 1990 si sposa per la quarta volta, con il colonnello cubano Jorge Ordonez. La relazione che durò pochissimo e molte trasmissioni televisive dubitarono della sua autenticità.