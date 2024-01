Maia Greco, chi era la sorella di Sandra Milo: cosa sappiamo di lei?

Chi era Maia Greco, sorella minore di Sandra Milo. Scopriamo qualche informazione in più sui familiari della celebre attrice italiana, scomparsa all’età di 90 anni il 29 gennaio 2024. Cosa sappiamo su di loro?

Chi era Maia Greco, sorella di Sandra Milo: cosa sappiamo di lei?

Maia Greco era la sorella minore di Sandra Milo, celebre stella del cinema anni Sessanta scomparsa nel 2024. Cresciute insieme a Vicopisano, in provincia di Pisa, le due sorelle erano legatissime l’una all’altra. L’attrice l’ha sempre descritta come una donna premurosa e piena d’amore, sempre pronta a sostenerla e a difenderla nei suoi momenti di bisogno. Maia era sposata con un uomo di nome Felice, con il quale ha cresciuto due figli, Nené e Luca.

Negli ultimi anni della sua vita, purtroppo, è stata affetta da una grave malattia che l’ha costretta a ricoverarsi in una clinica specializzata. Maia fu colpita da due ictus, uno dei quali compromise in maniera drastica le sue condizioni di salute. La sua morte nel giugno del 2023 è stata un colpo durissimo per Sandra, che la considerava una delle persone più importanti della sua vita.

L’ultimo saluto dell’attrice: “Voglio ricordarti sana e forte

Dopo la sua scomparsa, Sandra Milo ha salutato sua sorella Maia con un lungo e commovente messaggio su Instagram: “Sorella mia, oggi Dio ti ha chiamata a sé. Voglio tenere a mente la te del bel tempo che fu quando eri sana e forte, come in questa foto che ci vede insieme. Ti sei spenta passando dal sonno alla morte senza neanche accorgertene. Sei nata e cresciuta in una famiglia composta di sole donne. Di donne forti e coraggiose. Siamo state tirate su da nonna Alberta e da mamma Marì e negli ultimi giorni non facevi che ripetere, guardando le sue foto, quanto fosse bella come se presagissi che a breve ti saresti ricongiunta a lei”.

Da tempo, ormai Maia Greco non era più in grado di riconoscere i suoi familiari: “Da anni vivevi in un mondo tutto tuo nel quale spesso confondevi i tuoi affetti più cari, scambiando l’una per l’altro, quasi fossi tornata bambina. Per noi che avevamo l’abitudine da sempre di sentirci tutti i santi giorni era doloroso non potersi più confrontare, scambiare i pensieri, dividere gioie e dolori, ridere di gusto. Spesso mi chiamavi col nome di tua figlia e quando eri in te invece mi chiedevi dei miei, parlando però di loro come se fossero ancora in età scolare”.

La promessa alla sorella: “I tuoi figli ora saranno i miei”

“Quanti ricordi mi legano a te che, al di là di tuo marito Felice e dei tuoi figli Nenè e Luca.” -ha continuato l’attrice- “Eri il mio unico contatto con la mia famiglia d’origine. Ora resto da sola a custodire il nostro passato, la nostra terra, il nostro vissuto e il mondo, per me che ho praticato nel quotidiano l’arte del sorriso come antidoto alle sofferenze, mi sembra improvvisamente così piccolo, così triste, così vuoto. Vai leggera, vola libera al di fuori di quel corpo che ormai era solo una gabbia, unisciti a quel mare che hai sempre amato e che ti accoglierà nel suo immenso grembo come si fa con chi torna da lontano. Come volevi tu… I tuoi figli ora saranno i miei. Finché avrò respiro, finché ne avrò le forze la zia Sandra per loro ci sarà sempre. Vai serena, mia amata Maia! Ti saluto, ascoltando la tua canzone preferita, cosicché possa accompagnarti dolcemente”.