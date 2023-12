Morgan escluso da Sanremo? Il cantante bocciato da Amadeus

Morgan escluso dal Festival di Sanremo? Secondo alcune voci di corridoio, l’ex giudice di X Factor avrebbe presentato un brano per la kermesse, che è stato però bocciato da Amadeus. Cosa è successo?

Morgan escluso dal Festival di Sanremo, le voci sull’ex giudice di X Factor

Dopo mesi di attesa, Amadeus ha finalmente annunciato i nomi dei 27 Big in gara al Festival di Sanremo 2024. Non è mancato un commento acido da parte di Morgan, frontman dei Blue Vertigo fresco di esilio da X Factor, che ha dimostrato di apprezzare ben poco le scelte di Amadeus: “Santo cielo, che due maroni di cast. Ora vogliamo sapere tutti gli autori delle canzoni e farci delle belle cene a base di complotti”. Dietro i commenti di Morgan, tuttavia, ci sarebbero divergenze ben più gravi che un diverso gusto musicale: secondo Giuseppe Candela di Dagospia, lo stesso Castoldi avrebbe presentato un brano per Sanremo 2024. La sua canzone è stata però bocciata ed esclusa da Amadeus, una decisione che non sarebbe affatto andata giù all’ex giudice di X Factor.

Gli altri esclusi, Amadeus: “Mi sono arrivati 400 artisti”

Tanti i grandi assenti nell’elenco presentato dal conduttore, tra cui Al Bano, Ermal Meta e, per l’ennesima volta, anche i Jalisse, fuori dalla kermesse per 27 edizioni consecutive. Nelle scorse settimane Amadeus ha rivelato di aver ricevuto centinaia di proposte: “Dei 400 brani di artisti che mi sono arrivati, ne ho selezionati 50, che mi piacciono. Io non guardo al nome, ma alla canzone”. Tra i tanti Big esclusi spiccano anche Fabrizio Moro, gli Zero Assoluto e Malika Ayane. Sul web si è parlato molto anche del vincitore di X Factor 2013 Michele Bravi, che ha condiviso il video della sua delusione su TikTok. Il cantante ha ripreso la sua reazione in diretta all’annuncio di Amadeus: “Ragazzi NON ci vediamo a Sanremo”.