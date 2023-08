Selly Montibeller, chi è la fidanzata di Simone Giannelli: vita privata, carriera, età

Chi è Selly Montibeller, chi è la fidanzata di Simone Giannelli. Scopriamo qualche informazione in più sulla compagna di vita del capitano dell’Italvolley, al suo fianco da quasi sette anni: “Siamo una coppia affiatata, ci divertiamo tantissimo”.

Chi è Selly Montibeller, fidanzata di Simone Giannelli: vita privata, carriera

Il campione di pallavolo e capitano dell’Italvolley Simone Giannelli è fidanzato felicemente con Selly Montibeller, affascinante ragazza trentina. Laureata in Lingue e mediazione linguistica, Selly ha un passato sia nello sport che nei concorsi di bellezza. È stata campionessa provinciale di salto in alto e può vantare diversi titoli da reginetta. Nel 2014 è stata eletta Miss Linea Sprint Lona Lases, mentre nel 2015 ha ottenuto la vittoria nel concorso Miss Sport Lotto Trentino Alto Adige. Un paio di anni dopo, nel 2017, Montibeller viene eletta Miss Rocchetta. Oggi Selly e Simone vivono insieme a Perugia, insieme alla loro adorabile cagnetta, Lily.

Vita privata, l’intervista a Verissimo: “Siamo una coppia affiatata”

I dettagli circa la vita privata e familiare di Selly Montibeller sono molto limitati. Affezionatissima a suo nipote Leo, appare spesso in sua compagnia sul suo profilo Instagram, dove ha raccolto oltre 8mila follower. La giovane è apparsa in tv in compagnia di Giannelli nel 2022, dopo il trionfo della nazionale azzurra ai Mondiali di Pallavolo in Polonia e Slovenia. La coppia è stata intervistata negli studi di Verissimo, dove Silvia Toffanin ha chiesto loro qualche dettaglio in più sulla loro relazione. “Sono molto fortunato ad avere Selly nella mia vita.” -ha affermato il capitano azzurro parlando della sua fidanzata- “Mi è sempre vicino e non è facile. Abbiamo tante responsabilità, tante pressioni, siamo sempre in giro e le vacanze estive noi non è che le abbiamo, dobbiamo fare un sacco di gare in quel periodo e lei sta spesso da sola, seppur con le sue compagnie”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Da parte sua Montibeller è parsa entusiasta della sua relazione con il pallavolista: “Abbiamo trovato i nostri ritmi, siamo una coppia affiatata, fuori dal campo condividiamo un sacco di hobby, ci divertiamo tantissimo“. La coppia ha intenzione di costruirsi un futuro assieme, come spiega la stessa Selly: “Io vorrei realizzare una famiglia con lui, un piccolo passo l’abbiamo fatto perché abbiamo preso una cagnolona, la nostra Lily, da circa un anno siamo in 3, magari in futuro saremo anche di più“.