Sanremo 2024, chi sono le co-conduttrici del Festival: l’annuncio di Amadeus

Chi sono le co-conduttrici del Festival di Sanremo 2024, Amadeus rivela chi lo affiancherà all’Ariston. Durante un breve intervento al TG1, l’amato presentatore ha svelato qualche dettaglio in più sulla prossima edizione della kermesse.

Sanremo 2024, chi sono le co-conduttrici di Amadeus: l’annuncio ufficiale

Manca ormai pochissimo all’edizione 2024 del Festival di Sanremo, in programma come al solito per il prossimo febbraio. Al timone, per l’ultima volta chiudendo un quinquennio da paura, c’è sempre Amadeus che ha cominciato a stuzzicare il suo pubblico con qualche rivelazione sulla nuova edizione. Durante l’edizione serale del TG1 del 29 novembre, il presentatore ha svelato i nomi delle co-conduttrici che lo affiancheranno sul palco dell’Ariston durante le varie serate del Festival. “Ciao a tutti, ci siamo, come sapete sono qui per un annuncio e c’è qui con noi in collegamento anche il mio amico Fiorello.” -ha affermato Amadeus- “Abbiamo già annunciato Marco Mengoni che aprirà il Festival di Sanremo con me nella prima serata. Adesso arriveranno tre van con le co-conduttrici. La prima la vedete ed è Giorgia! Io la ringrazio per aver accettato il mio invito. Nella serata di giovedì invece ci sarà Teresa Mannino. Venerdì nella serata delle cover avremo Lorella Cuccarini. Sabato invece avrò accanto Fiorello!”.

La chiusura con Fiorello, la serata finale con la coppia originale

Come già anticipato negli scorsi mesi, sarà Fiorello a dar man forte ad Amadeus sul palco durante l’ultima serata del Festival di Sanremo 2024, in programma il prossimo 10 febbraio. Un ritorno alle origini con la coppia che ha presentato il Festival nel 2020 e nel 2021 per chiudere in bellezza il percorso di successo di Amadeus all’Ariston. Fiorello, ovviamente, coglie l’occasione al volo per prendere in giro l’amico e collega: “Ma vuoi dire tutta la serata? Ama, io vado sul Nove”.