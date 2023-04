Paratici lascia il Tottenham: sospensione e comunicato da parte del club inglese

Paratici ha visto sospendere e congelare il suo ruolo al Tottenham, almeno fino alla sentenza sulla Juventus che riguarda anche lui. Nelle scorse ore è arrivato il comunicato del club inglese che conferma la sospensione.

Paratici lascia il Tottenham

Fabio Paratici alla fine ha lasciato il Tottenham o almeno il suo ruolo nel club inglese è stato sospeso fino all’udienza del 19 aprile. La sentenza sulla Juventus ha coinvolto anche il dirigente del club inglese. “La Fifa conferma che, a seguito di una richiesta della Federcalcio italiana (Figc), il presidente della commissione disciplinare della Fifa ha deciso di estendere le sanzioni imposte dalla Figc ai diversi funzionari calcistici affinché abbiano effetto a livello mondiale”.

Sospensione e comunicato da parte del club inglese

Poi, è arrivato il comunicato del club inglese che comunica la sospensione di Paratici. “Questa settimana – il 29 marzo 2023 – la Commissione Disciplinare della FIFA ha annunciato la decisione di estendere le sanzioni della Federcalcio italiana (FIGC), relative a Fabio Paratici, a livello mondiale. Questa decisione è stata presa in anticipo rispetto all’udienza di Appello di Fabio Paratici contro le sanzioni imposte dalla FIGC del prossimo 19 aprile 2023, il cui esito sarebbe stato poi valutato da ulteriori soggetti interessati, tra cui il Club. Data l’inaspettata sentenza della FIFA, tali sanzioni possono ora avere effetto multigiurisdizionale, sebbene ci sia ancora un ricorso. In considerazione della decisione della FIFA, Fabio ha concordato con il Club la decisione di congedarsi con effetto immediato in attesa dell’esito del suo ricorso”.