Marco Bucci, chi è: curriculum e partito del candidato sindaco di Genova

Marco Bucci è il sindaco uscente della città di Genova ma si è ripresentato alle elezioni comunali nel giugno 2022. Bucci è un manager che si è formato tra gli Stati Uniti e l’Italia.

Marco Bucci, chi è: curriculum

Marco Bucci è nato a Genova il 31 ottobre 1959. Si è laureato in Farmacia e in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche. In seguito si è specializzato nelle Università del Minnesona e Michigan, negli Stati Uniti. Tra le sue esperienze professionali si ricordano a carica come presidente di Carestream Health Inc.

a Rochester (Usa), la vicepresidenza di SGS a Ginevra, l’incarico di Ceo in Eastman Kodak Company tra Genova e New York.

Nell’ottobre 2015 Bucci viene chiamato da Toti a guidare Liguria Digitale per sviluppare l’infrastruttura tecnologica e i servizi digitali in tutto il territorio ligure. Riguardo la sua vita privata, si legge che è sposato con Laura, ed i due hanno avuto due figli Matteo e Francesca. Tra le sue passioni le escursioni nell’entroterra genovese, l’alpinismo e un grande amore per il mare.

Il partito del candidato sindaco di Genova

Il 27 giugno 2017 è stato eletto sindaco di Genova a capo di coalizione di centro-destra composta da Forza Italia, Lega Nord e Fratello d’Italia.

Alle elezioni comunali del 2022, si ripresenta con la coalizione del centrodestra appoggiato da Genova Domani, Giorgia Meloni per Bucci-Fratelli d’Italia, Toti per Bucci, Bucci sindaco, Liberalsocialisti-Npsi, Forza Italia-Berlusconi-Bucci sindaco, Con Bucci-Unione di centro, Lega Liguria-Bucci sindaco, Gente d’Italia per Genova-Popolo libero solidale.

