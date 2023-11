Morgan si difende dalla cacciata da X Factor: chi al suo posto?

Morgan si difende sui social contro la decisione di cacciarlo come giudice dal programma di X Factor. Il cantante ha pubblicato un post sui social spiegando le sue ragione mentre ci si chiede chi ci sarà al suo posto.

Morgan si difende dalla cacciata da X Factor

Morgan è ritornato nella notta sui social per difendersi dopo la cacciata come giudice da X Factor. “Non hanno il diritto di darmi addosso così, io non ho fatto un cazzo, e ho pensato: ma come è possibile che continuino a rappresentarmi negativo?”.

E Morgan ha continuato: “Ho preso un video A CASO dove parlo con Daria Bignardi e ripeto A CASO tra le innumerevoli interviste che ho fatto e c’è già tutto lì dentro, la mia libertà, la mia critica, e chiamiamola anche la mia stranezza, ma io sono quella cosa lì, guardatelo e non scambiatemi per una cosa che non sono, io ho una dignità e nessuno me la può togliere, nessuno ha questo diritto, chi lo fa è in cattiva fede. Guardate come è gentile Daria Bignardi e come mi parla, quello si chiama rispetto”, ha scritto nel post Morgan.

Il cantautore conclude: “Le persone devono sapere che li state ingannando su di me, perché io sono talmente libero che agli stronzi lo dico in faccia che sono stronzi e hanno paura della mia autenticità ma gli stronzi sono loro non io, non cascateci, io sono un uomo con un profondo senso di umanità e di pietà per il prossimo, io sono buono, io non agisco contro gli altri. Smettetela di raccontare cazzate, dite la verità su di me, e la verità è che siccome non sono cattivo voi ve ne approfittate e quando siamo di fronte l’uno all’altro ve la fate sotto perché non valete nulla in confronto a me”.

Chi al suo posto?

Dopo l’uscita di scena del cantante, ci si chiede chi verrà chiamato al suo posto. Ironicamente interviene Fiorello nella puntata di Viva Rai2: “Si fanno già i nomi dei sostituti di Morgan nella giuria di X Factor: tra questi Mike Tyson, l’incredibile Hulk, addirittura Gengis Khan”. Tuttavia, per ora non sembra essere in programma una sostituzione, anche perché gli Astromare, il gruppo in gara, unico concorrente che era ancora affidato alla guidadi Morgan, stanno lavorando con la direzione musicale X Factor e il direttore creativo

L’intervento del Codacons

Infine, il Codacons ha annunciato “l’imminente presentazione di una istanza a Sky e Agcom”. Per l’associazione degli utenti di deve “fare chiarezza sulle accuse di Morgan su possibili irregolarità, favoritismi e discriminazioni a danno di alcuni concorrenti e sull’eccessivo utilizzo per pubblicità degli artisti in gara. Non entriamo nel merito della decisione di Sky Italia e Fremantle Italia, anche se da più parti si avanza il sospetto che il vero motivo dello stop a Morgan sia l’attacco reso in diretta all’ “intoccabile” Fedez, ma nell’esclusivo interesse dei telespettatori ci vediamo tuttavia costretti a intervenire affinché sia fatta chiarezza. La gara risulta ora fortemente alterata a causa dell’eliminazione di un giudice, a tutto danno dei telespettatori che da casa, attraverso i canali ufficiali, votano gli artisti che partecipano a X Factor, e degli stessi cantanti che si contendono la vittoria”, conclude l’associazione.