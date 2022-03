Michelle Hunziker e Trussardi: “Ho perdonato Tomaso, ecco perché”

Michelle Hunziker su Tomaso Trussardi: “L’ho perdonato, non voglio rivangare”. La conduttrice svizzera, reduce dal successo di Michelle Impossible, si è confidata con il settimanale Chi, parlando dell’ex marito per la prima volta dalla separazione.

Michelle Hunziker parla di Tomaso Trussardi: “L’ho perdonato”

Michelle Hunziker ha perdonato l’ex marito, l’imprenditore della moda Tomaso Trussardi. O almeno questa è l’intenzione della nota showgirl argentina. L’amata conduttrice si è aperta per la prima volta dalla fine del matrimonio decennale con l’erede della casa di moda Trussardi.

Intervistata dal settimanale Chi, ha spiegato di voler affrontare la separazione con maturità: “Voglio fare subito quello che molte coppie fanno dopo tanti anni, e cioè perdonare me e perdonare lui, non rivangare, ma capire che questo è il momento in cui siamo e dobbiamo affrontarlo con amore sia per le bambine sia per la persona che ho amato, difeso e rispettato e continuerò a farlo. Credo che le coppie genitoriali non si separino mai veramente e la nostra bravura sarà quella di salvare il bello per il bene delle bambine e anche per il nostro bene”.

“Gli sbagli più belli sono quelli in amore perché ti fanno vivere intensamente, soltanto così puoi andare avanti.” –continua la conduttrice- “Se uno è perfetto, non rischia mai, fa una vita che non potrebbe essere la mia. Mi piace buttarmi. Credo nell’amore perché gli investimenti importanti nella vita sono quelli del cuore che fanno più male, ti devastano, però ti fanno sentire vivo. Quelli che dicono ‘ho sofferto, mi chiudo’, fanno una vita sacrificata.

Io mi innamoro, brucio, certo la caduta è terrificante, ma poi ti rialzi. Ho visto gente rimettersi in gioco a 60 anni ed è rinata“.

La rottura dopo dieci anni: la storia tra Michelle e Tomaso

Un colpo di fulmine legò la coppia Hunziker-Trussardi. L’incontro fatale ci fu al Ristorante Trussardi Alla Scala, di proprietà di Tomaso Trussardi, e coronato dal matrimonio celebrato al Palazzo della Ragione di Bergamo il 10 ottobre del 2014.

Insieme i due hanno avuto due figlie, Sole e Celeste. Prima della separazione ufficiale, Michelle e Tomaso erano in crisi da tempo.

Già a Gennaio la showgirl svizzera dichiarava a Chi di desiderare più spazio: “Ho cominciato a prendermi degli spazi miei, ad andare via qualche ora o un weekend. Con la mia mamma, con le amiche, con Auri e questa cosa qua, di riprendere in mano la mia vita, senza togliere nulla alle persone che amo, ma semplicemente dando più spazio a me stessa…”.

Poi arriva la nota ufficiale all’agenzia ANSA che conferma l’addio: “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine”.

