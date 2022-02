Michelle Hunziker, seno rifatto? Lo svela la figlia Aurora Ramazzotti

Michelle Hunziker ha il seno rifatto? La rivelazione arriva dalla figlia, Aurora Ramazzotti nel corso della seconda puntata di Michelle Impossible. “Sei stata furba!” la prende in giro Aurora.

Michelle Hunziker ha il seno rifatto? La rivelazione di Aurora Ramazzotti

Tante sorprese a Michelle Impossible, lo speciale in due serate condotto e ideato da Michelle Hunziker. Nel corso del varietà dedicato alla carriera della showgirl svizzera, si è svolto anche un Roast Show, gioco goliardico tipicamente in cui la “festeggiata” è messa alla berlina dai suoi amici e parenti.

A farsi notare durante il Roast è stata Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle e di Eros, che ha fatto una rivelazione inaspettata. La giovane influencer ha infatti scherzosamente svelato come la madre si sia rifatta il seno. La showgirl avrebbe approfittato di un intervento al tunnel carpale per giustificare la sua presenza in ospedale e sottoporsi a un ritocco estetico senza troppa attenzione mediatica. Aurora ha punzecchiato Michelle, lodandola per la sua arguzia: “Sei stata furba!”.

La conduttrice ha risposto a tono: “Un applauso ad Aurora e alla sua ultima apparizione in TV!”. Un siparietto scherzoso che corona il successo dell’one woman show della conduttrice svizzera, e che magari può essere un primo passo verso la consacrazione di Aurora sul piccolo schermo.

View this post on Instagram A post shared by Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

I sospetti di Giacomo Urtis: lo sapeva già?

Le scherzose frecciatine di Aurora non sono che una conferma. Poco tempo fa il chirurgo delle celebrità ed ex concorrente del Grande Fratello Vip Giacomo Urtis aveva già espresso alcuni dubbi. Confrontando alcune foto di Michelle Hunziker del passato con alcune più recenti, il guru della chirurgia estetica aveva cominciato a sospettare qualche ritocco. “Era molto bello prima e lo è rimasto anche dopo.” -aveva raccontato al settimanale Nuovo– “Vedo un seno migliorato”.