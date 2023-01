Emanuele Di Porto, chi è l’uomo che sfuggì ai nazisti: la storia

Emanuele Di Porto, nato nel 1931, è un ebreo romano che scampò al rastrellamento dei nazisti del 16 ottobre 1943 quando aveva 12 anni. Una esperienza che Emanuele visse quando aveva dodici anni, e che da allora si è portato dietro per il resto della sua vita. Sia la mamma che lo zio, Virginia e Pacifico, furono invece deportati ad Auschwitz-Birkenau dove superarono la prima selezione ma non riuscirono a sopravvivere. Per tutta la sua vita, ha cercato di mantenere viva la memoria della madre che è stata portata via dai nazisti all’età di 37 anni.