Chi è Tomaso Trussardi, ex marito di Michelle Hunziker

Chi è Tomaso Trussardi? L’ormai ex marito di Michelle Hunziker è un noto imprenditore italiano di 38 anni, amministratore delegato della nota casa di moda Trussardi. Scopriamo qualcosa di più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Tomaso Trussardi: vita e carriera

Tomaso Trussardi nasce a Bergamo il 6 Aprile 1983. È l’erede di una delle case di moda più importanti e famose d’Italia, fondata nel 1911 dal nonno Dante Trussardi.

Suo padre, Nicola, ha lanciato negli anni ’80 la prima collezione prêt-à-porter, portando alla consacrazione del marchio nel mondo dell’alta moda internazionale. Tomaso si è laureato in Economia e ha un master in Corporate Finance e Banking, conseguito all’Università Bocconi di Milano.

È l’attuale amministratore delegato di Trussardi. Possiede il 50% di Finos, la holding che controlla l’azienda di famiglia. L’imprenditore ha la maggioranza grazie alla donazione delle quote di sua sorella Beatrice, che ha rinunciato ai suoi incarichi per dedicarsi completamente alla Fondazione Nicola Trussardi.

Il resto delle quote è diviso equamente tra sua sorella Gaia e sua madre Maria Luisa Gavazzeni. Nel corso della sua carriera, Tomaso Trusardi ha lavorato anche per la rivista Motori ed è stato testimonial per la campagna pubblicitaria di uno dei profumi della sua casa di moda. In passato ha anche partecipato nel ruolo di giudice al talent show Project Runaway Italia. Ha un profilo instagram con oltre 300mila follower, dove mostra spesso foto del suo cane e della vita di tutti i giorni.

Vita privata: amori passati, flirt e il matrimonio con Michelle Hunziker

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker hanno deciso di separarsi dopo 10 anni di relazione. Per loro fu un colpo di fulmine: si incontrarono al Ristorante Trussardi Alla Scala, di proprietà di Tomaso Trussardi. Si sposarono al Palazzo della Ragione di Bergamo il 10 ottobre del 2014 . Insieme hanno avuto due figlie, Sole e Celeste, rispettivamente di 9 e 7 anni. In passato, l’imprenditore ha avuto una lunga relazione con l’ex soubrette Lucia Fabiani, oltre che un paio di brevi flirt con Alessia Ventura e l’ex tronista di Uomini e Donne Anna Munafò.

La tragedia del fratello: cosa è successo?

Tomaso ha raccontato di non aver mai superato la tragica morte del fratello Francesco, morto nel 2003 in un incidente d’auto nella sua Ferrari, a soli 29 anni. Suo padre Nicola aveva perso la vita pochi anni prima, nel 1999 anche lui in un incidente stradale. Tomaso si è aperto poco tempo fa negli studi di Verissimo, con la conduttrice Silvia Toffanin: “Mi manca non aver conosciuto la persona, perché quando mio padre se ne è andato avevo solo 15 anni.

L’ho vissuto più come figura genitoriale, che ami e che ti dà delle regole che cerchi di interpretare”. Poi, ha raccontato il suo dolore per la perdita del fratello maggiore: “Ci ha lasciato dopo solo tre anni dalla morte di mio padre. È stato un colpo ancora più forte. Con lui stavo costruendo anche un rapporto di amicizia. Io sono un positivo per natura ma certe cose non le superi, impari a convincerci.

Sono delle cicatrici che rimangono“.