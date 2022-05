La fortuna, serie tv: trama, cast, trailer, quando vederlo su Rai 1

Il 30 e 31 maggio 2022, su Rai 1, andrà in onda La fortuna. La serie tv, tratta dalla graphic novel “Il tesoro del cigno nero”, la serie racconta di una missione per riportare a casa un tesoro. Ecco la trama della serie tv La fortuna.

La fortuna, serie tv: trama

La trama de “La fortuna” è molto particolare e al tempo stesso particolarmente avvincente. Il cacciatore di tesori americano infatti, anche presidente dell’Atlantis (che è una società specializzata in ricerche marittime) scopre nei fondali dell’Atlantico, vicino allo Stretto di Gibilterra, un relitto carico di monete d’oro e d’argento.

Si tratta dei resti de La Fortuna, un’imbarcazione spagnola che nel 1804 fu affondato dalla Marina britannica in acque portoghesi. Il Governo spagnolo, però, fa presente che quel tesoro (trovato in acque spagnole) spetta alla Spagna e non agli Stati Uniti. Ne nasce così anche una battaglia “inter-governativa” tra i due stati e viene chiamato per difendere la causa spagnola il giovane diplomatico Alex Ventura. Per Alex, da quel momento in poi, inizia un’avventura che gli cambierà la vita.

Cast

Alvaro Mel: Alex Ventura, giovane diplomatico spagnolo;

Stanley Tucci: Frank Wild, presidente dell’Atlantis e cacciatore di tesori;

Ana Polvorosa: Lucìa Vallarta: ufficiale armato che accompagna Alex in questa avventura;

Clarke Peters: Jonas Pierce, avvocato americano appassionato di storie di pirati, assunto da Alex per riportare il tesoro de La Fortuna in Spagna;

T’Nia Miller: Susan McLean, avvocato che lavora per Frank Wild;

Karra Elejalde: Enrique Moliner, ministro spagnolo della Cultura

Manolo Solo: Horacio Valverde, ex legionario;

Pedro Casablanc: ambasciatore Arribas, al lavoro per la Spagna negli Stati Uniti;

Blanca Portillo: Zeta;

Indy Lewis: Amy Wild;

Alfonso Lara: Mazas.

Location

La fortuna è stato girato in Spagna, in particolare nella regione di Madrid e nelle province di Cadice, Guadalajara, A Coruña e Zaragoza. Qualche scena è stata girata anche negli Stati Uniti.