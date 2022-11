Bon Iver ad Assago il 5 novembre 2022: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

Bon Iver ad Assago: il gruppo si esibisce in concerto nella serata di sabato 5 novembre 2022 al Mediolanum Forum.

Bon Iver ad Assago: il gruppo americano si esibisce in concerto al Mediolanum Forum di Assago nella serata di sabato 5 novembre 2022. I biglietti dell’evento sono ancora disponibili per quella che è l’unica tappa italiana del gruppo.

Bon Iver ad Assago il 5 novembre 2022: scaletta delle canzoni

Il gruppo dei Bon Iver si esibisce in concerto al Mediolanum Forum di Assago di Milano nella serata di sabato 5 novembre 2022.

Il gruppo è stato fondato da Justin Vernon, cantautore folk americano che si è fatto conoscere tra il 2007 e il 2008 registrando in solitaria il suo primo album, “For Emma, Forever Ago”. Di seguito, ecco la scaletta delle canzoni che il gruppo porta sul palco milanese:

22 (OVER S∞∞N) 666 ʇ Heavenly Father U (Man Like) Towers 10 d E A T h b R E a s T 715 – CREEKS Hey, Ma Blindsided Perth Yi iMi Faith Jelmore Blood Bank re: Stacks Skinny Love 33 “GOD” Holocene Naeem Flume Beth/Rest

I biglietti del concerto

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone.it. Il settore ancora da riempiere è il Primo Anello con il prezzo di 47 euro a biglietto. L’evento era in programma inizialmente il 9 novembre 2020, in seguito posticipato al 12 novembre 2021 per poi confermare definitivamente il 5 novembre 2022.

LEGGI ANCHE: Biagio Antonacci a Jesolo il 5 novembre: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto. Le prossime tappe e date