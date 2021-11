Chi è Livio Cori, fidanzato di Anna Tatangelo: età, lavoro, carriera (c’è anche Gomorra) – FOTO

Livio Cori è il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo. Così come Gigi D'Alessio si è rifatto una vita, anche la Tatangelo è andata oltre

Chi è Livio Cori, attuale fidanzato di Anna Tatangelo? Così come Gigi D’Alessio si è rifatto una vita con Denise Esposito in dolce attesa, anche la Tatangelo è andata oltre.

Livio Cori, età e lavoro

Livio Cori è nato a Napoli il 12 marzo 1990. Rapper e attore: così dice il suo curriculum. Amatissimo nella sua Napoli, Livio Cori ha iniziato giovanissimo a farsi apprezzare nel mondo musicale. Cresciuto nei Quartieri Spagnoli di Napoli, ha iniziato a scrivere le sue canzoni nel 2005 all’età di 15 anni.

Livio Cori, carriera

Dal 2008 ha iniziato alcune collaborazioni, in particolare con Ghemon, con cui nel 2015 realizza il singolo Tutta la notte con il quale si posiziona in vetta alla classifica di MTV.

Nel 2016 esce il singolo Veleno realizzato insieme al rapper Luchè

Nel suo cv c’è anche Gomorra

Tra il 2017 e il 2019 recita nella terza stagione della serie televisiva Gomorra. Non solo come attore ma contribuisce anche con la canzone Surdat come colonna sonora della serie.

Quando si sono conosciuti Livio Cori e Anna Tatangelo

Probabilmente Sanremo ha fatto incontrare Livio Cori e Anna Tatangelo. Nel 2019 Anna Tatangelo partecipava a Sanremo con il brano Le nostre anime di notte, in cui raccontava la storia d’amore con Gigi D’Alessio, mentre Livio Cori era in gara con Un’altra luce, in duetto con Nino D’Angelo.

Gli incontri musicali sono proseguiti. Subito dopo Sanremo, si sono rincontrati. Nella primavera del 2019, infatti, la Tatangelo ha invitato Cori sul palco del suo La fortuna sia con me – Tour: durante la data napoletana del suo concerto, i due artisti hanno duettato interpretando il brano Core senza paura.

Quinto figlio in arrivo per Gigi D’Alessio

Estate 2021 bollente: mentre Gigi D’Alessio aspetta il suo quinto figlio da Denise Esposito, Anna Tatangelo vive la sua estate d’amore. Entrambe le coppie sono state paparazzate dalla rivista di gossip «Chi», che riprende Anna Tatangelo e Livio Cori mentre si scambiano un bacio al mare. Un bacio che va oltre i rapporti musicali facendo intravedere all’orizzonte una nuova storia d’amore.