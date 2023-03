Isola dei Famosi: ecco il nome dell’inviato e parte del cast

A poco più di un mese dall’inizio dell’Isola dei Famosi arrivano grandi novità: è stato svelato il nome dell’inviato ufficiale e sono stati comunicati altri nomi presenti nel cast. Il reality show – in cui diversi VIP provano a sopravvivere – comincerà il 17 Aprile, qualche settimana dopo la fine del Grande Fratello Vip.

Dovrebbe essere l’ultima edizione del programma.

Isola dei Famosi: inviato ufficiale e il cast presentato fino a questo momento

Per l’edizione del 2023 dell’Isola dei Famosi è stata scelta un’isola caraibica dell’Honduras, dove i vari concorrenti – tutti famosi – dovranno farsi forza per sopravvivere e mostrare il proprio carattere e la propria resistenza alla sofferenza, fisica e psicologica. Il programma dovrebbe avere una durata di circa 10 puntate.

La 17esima edizione andrà in onda su Canale 5 e vedrà Ilary Blasi come conduttrice, con Vladimir Luxuria ed Enrico Papi a vestire i panni degli opinionisti. A lasciare perplessi era il ruolo di “inviato ufficiale”, dopo il litigio avvenuto tra Ilary Blasi e Alvin, veterano del programma. Una discussione che, a quanto pare, è stata meno grave del previsto, dato che TvBlog ha confermato la sua presenza. Messe a tacere dunque le varie voci che vedevano altri personaggi in quel ruolo.

A prendere parte al cast, in qualità di naufraghi, ci sono diversi nomi. Si parla di Claudia Motta, modella e Miss Mondo Italia 2021, Marco Predolin, Gian Maria Sainato e Cristopher Leoni, attore e modello brasiliano. Qualche indiscrezione rivelerebbe anche le presenza delle sorelle Enardu, ovvero Elga e Serena. A queste new entry si aggiungono quelle già certe. Si tratta di Helena Prestes, Fiore Argeno, Alessandro Cecchi Paone, Cristina Scuccia (ex Suor Cristina), Pamela Camassa, Marco Mazzoli, Paolo Noise, Simone Antolini e Gianmarco Onestini.

A confermarne la presenza lo stesso canale TvBlog, mentre ci sono ancora tante voci che potrebbero essere smentite o confermate nelle prossime settimane. Si attende così soltanto l’inizio dell’avventura honduregna.