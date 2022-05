Chi è Rebecca Staffelli: marito, matrimonio, papà Valerio Staffelli, mamma

Rebecca Staffelli è la figlia del famoso inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli, famoso per la consegna dei tapiri d’oro.

Chi è Rebecca Staffelli: biografia, papà, mamma

Rebecca Staffelli, influencer da oltre 140 mila follower su Instagram, è la figlia del giornalista di Striscia La Notizia Valerio Staffelli. Curatrice in passato di un canale youtube dal nome “Made in Becky”, ora è speaker radiofonica per Radio 105. Nata il 21 maggio 1998 e del segno zodiacale del Toro, Rebecca è cresciuta a Roma con papà Valerio e mamma Matilde Zarcone (anche lei conduttrice e donna di spettacolo).

Rebecca fin da giovane è molto appassionata sia di spettacolo che di moda e per un certo periodo ha maturato il progetto di volare negli Usa per studiare. Quando però le è stata offerta l’opportunità di condurre un programma su La5 “Colpo di Tacchi” (2018) motivo per cui ha abbandonato questo progetto.

Matrimonio e futuro marito

Rebecca staffelli è fidanzata con Alessandro Basile, ex corteggiatore di Uomini e Donne. I due si sono conosciuti in un bar di Milano tramite amici in comune e da quel momento non si sono più lasciati un attimo.

Al tempo in cui ha conosciuto Alessandro, Rebecca si sarebbe lasciata con l’ex proprio per stare con Alessandro. I due hanno 13 anni di differenza d’età e nel Gennaio 2020 Alessandro ha chiesto a Rebecca di sposarlo.