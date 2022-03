Marito di Carolina Crescentini: l’attrice ha sposato l’artista Francesco Motta nel 2019. Si sono conosciuti nel 2017 e per ora non hanno i figli ma sono una coppia molto affiatata.

Francesco Motta, chi è il marito Carolina Crescentini

Francesco Motta è nato a Pisa il 19 ottobre del 1986. Diversi anni fa, ha fondato il gruppo Criminal Jokes e si è trasferito a Roma per studiare composizione. La sua carriera musicale è iniziata producendo diversi brani per i film e i documentari.

Poi, decide di lasciare il suo gruppo e provare una carriera da solita. Nel 2016 avvenne l’esordio da solista con La fine dei vent’anni, progetto riconosciuto anche dalla prestigiosa Targa Tenco nella categoria Opera prima. In seguito, Motta ha partecipato in gara al Festival di Sanremo del 2019 con il brano “Dov’è l’Italia”, vincendo anche la serata dei duetti insieme a Nada.

Vita privata dell’attrice

L’attrice è sposata con il cantautore Francesco Motta dal 2019.

Prima di lui, Carolina è stata compagna di Davide D’Onofrio (dj romano) e per un periodo aveva avuto un flirt con il regista Marco Slalom. Per ora non ha figli. Ha una pagina Instagram seguita da oltre 150 mila followers.

Fin da giovane cercato con grande determinazione di entrare con due piedi nel modo della tv e del cinema. Dopo aver frequentato diversi laboratori teatrali e la scuola di recitazione Teatro Azione, si è diplomata nel 2006 al Centro sperimentale di cinematografia.

I suoi primi passi in tv li muove partecipando a cast di mini-serie e fiction quali ad esempio Carabinieri – Sotto Copertura del 2005 (in onda su Canale 5), Boris, Mai Per Amore, Lampedusa – Dall’orizzonte in poi.