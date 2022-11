Evanescence a Milano: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

Evanescence a Milano: il gruppo si esibisce in concerto al Madiolanum Forum di Assago nella serata di giovedì 10 novembre 2022. La band statunitense è nata a metà degli anni 90′ ed ha ottenuto un successo planetario con milioni di dischi venduti e una serie di riconoscimenti per la loro musica hard rock.

Evanescence a Milano: scaletta delle canzoni

Gli Evanescence si esibiscono in concerto nella serata di giovedì 10 novembre al Mediolanum Forum di Assago a Milano insieme ai Within Temptation.

Den Adel commenta così la tournée: «Questo sarà un tour che non vorrai davvero perdere. È stato davvero stupendo incontrare Amy e la band. Abbiamo davvero tanto in comune, ma più di qualsiasi cosa, condividiamo la stessa passione per ciò che amiamo di più al mondo. Non vedo davvero l’ora di fare questo insieme e renderlo memorabile per tutti!» Anche Amy Lee commenta: «Siamo super contenti di unire le nostre forze con Within Temptation, per quello che sarà un tour epico.

Ci sono state persone che ci hanno chiesto di collaborare insieme, da molto tempo, e promettiamo che l’attesa ne varrà la pena! Non vedo l’ora di sentire la meravigliosa voce di Sharon tutte le sere!». Ecco. di seguito le scaletta dei brani in programma:

Within Temptation

1. Intro (The Silent Force)

2. See Who I Am

3. In the Middle of the Night

4. Paradise (What About Us?)

5. Angels

6.

Entertain You

7. Raise Your Banner

8. And We Run

9. Don’t Pray for Me

10. All I Need

11. The Reckoning

12. Supernova

13. Stairway to the Skies

14. Our Solemn Hour

15. Faster

16. Mother Earth

Evanescence

1. Broken Pieces Shine

2. Made of Stone

3. Take Cover

4. Going Under

5. Wasted on You

6. Lacrymosa

7. Lose Control / Part of Me / Never Go Back

8. Far From Heaven

9.

Your Star

10. End of the Dream

11. Better Without You

12. Call Me When You’re Sober

13. Imaginary

14. Use My Voice

15. Blind Belief

16. My Immortal

P17. Bring Me to Life

I biglietti del concerto

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone.it. Il settore ancora libero è il Parterre in Piedi al prezzo di 69 euro. Amy Lee e Sharon den Adel si esibiscono in concerto per il loro tour Worlds Collide Tour che toccherà l’Italia per l’unica data e tappa, prodotta e organizzata da Vivo Concerti.

