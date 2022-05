Milanosport, la promozione: sconto del 75% su tutti i corsi trimestrali iniziati nel 2022

Milanosport avvia una promozione su tutti i corsi iniziati nel 2022, con uno sconto del 75% per un ultimo mese di sport e benessere

A Milanosport è attiva una promozione su tutti i corsi iniziati nel 2022, uno sconto del 75% per dare la possibilità a tutti di regalarsi un ultimo mese di sport e benessere.

Spiega una nota di Milanosport: “E’ possibile iscriversi solo presso le reception a tutti i corsi di nuoto per tutti i livelli e le età, fitness acquatico, tennis e tanto altro”

Lo sconto è cumulabile con altre scontistiche e agevolazioni, non è acquistabile online ma unicamente presso le reception fino ad esaurimento posti e previo colloquio e/o provino in acqua/tennis per valutare il livello natatorio/racchetta.