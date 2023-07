Radio Norba Cornetto Battiti Live 2023: conduttori, cantanti, scaletta delle canzoni e diretta tv

Radio Norba Cornetto Battiti Live 2023 è l’evento che ogni anno porta in giro per le città la musica di tanti diversi cantanti. Le prime puntate sono state già registrate e vanno in onda nel mese di luglio.

Radio Norba Cornetto Battiti Live 2023: conduttori

Ritorna l’edizione di Radio Norba Cornetto Battiti Live con l’edizione 2023 con i conduttori Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, supportati da Mariasole Pollio. La manifestazione organizzata dall’emittente radiofonica e in onda da alcune piazze del Sud Italia, prevalentemente situate in Puglia.

Radio Norba Cornetto Battiti Live: cantanti e scaletta delle canzoni

Diversi sono i cantanti che si esibiscono nella nuova edizione. Al via la 21ma edizione che inizia dalla città pugliese di Bari. Nella prima puntata di martedì 4 luglio ecco chi sale sul palco per il primo appuntamento:

Rosa Chemical

Madame

Tommaso Paradiso

Boomdabash

Achille Lauro e Rose Villain

Sophie and The Giants

Coma_Cose

Paola&Chiara

Emma e Tony Effe

Negramaro

Gabry Ponte

Fedez

The Kolors

Annalisa

Ava

Anna e Capo Plaza

Fabio Rovazzi e Orietta Berti

Angelina Mango

Gemelli Diversi



La diretta tv

La prima puntata va in onda martedì 4 luglio alle 21.15 su Italia 1. Lo show musicale è visibile anche in streaming – in diretta e on demand – sulla piattaforma Mediaset Infinity. Le puntate sono tre e sono state registrate nelle città di Bari e Gallipoli 21 il 25 e il 26 giugno e sono mandate in onda il 4, 11 e 18 luglio 2023. Mentre, il 7 e 9 luglio verranno registrate le puntate di Gallipoli, nell’area portuale locale, e queste verranno mandate in onda su Italia1 il 25 luglio e il 1° agosto 2023.

