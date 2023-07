Nicolò De Devitiis è una Iena e fidanzato di Veronica Ruggeri.

Veronica Ruggeri, chi è il fidanzato Nicolò De Devitiis

Nicolò De Devitiis è un giornalista de Le Iene, laureatosi in Economia e successivamente in Marketing e Comunicazione d’Impresa. Nato a Roma il 6 luglio del 1990, il suo pseudonimo che usa sui social è “Divanoletto”. A tal proposito ha spiegato a Vanity Fair che “è un modo simpatico per descrivermi. Non sto fermo un attimo. Ho imparato questo mestiere sul campo, facendo tanta gavetta. Sto sveglio fino alle 2 di notte per cercare i servizi da proporre alle Iene, c’è molta competizione“. Prima di entrare a far parte de Le Iene, ha lavorato come commesso in un supermercato. Grazie a quel lavoro umile, poi, ha conosciuto l’inviato Paolo Calabresi ed è nata anche la sua partecipazione ai programmi televisivi.

Nicolò De Devitiis è anche uno degli speaker di Radio 105 e tiene una rubrica 105Loves Music che va in onda nel weekend.

L’amore con Veronica Ruggeri

Dal giugno del 2019 Nicolò è fidanzato con l’ex Iena Veronica Ruggeri e la relazione sarebbe stata confermata proprio da Nicolò durante un’intervista a Grazia in cui ha rivelato: “Mi sento bene con lei e finora, per via del lavoro che ci impegna entrambi, non abbiamo mai avuto molto tempo per stare insieme“.

Flirt

Precedentemente gli era stato attribuito un flirt con Eleonora Pedron, ex moglie di Max Biaggi, che però non ha avuto seguito.

Passioni

Nicolò è un grande appassionato di fotografia e ciclismo ed è uno dei primi blogger italiano. Gli piace molto viaggiare, andare al mare e fare sport acquatici, come si vede anche da alcune foto che posta sui social.