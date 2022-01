Manuel Bortuzzo lascia il Grande Fratello Vip? La domanda torna d’attualità tra le mura della casa più spiata d’Italia a seguito di un ripensamento del nuotatore in merito alla sua avvenuta nella casa.

Manuel Bortuzzo lascia la casa del Gf Vip? Ecco gli indizi

Il nuotatore Manuel Bortuzzo è un concorrente del reality sempre più in bilico e gli indizi di questa possibilità arrivano proprio dallo stesso sportivo. Parlando con Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro, infatti, il nuotatore ha fatto sapere che starebbe maturando proprio questa decisione e le due che ha in mente sono due: o il 14 o il 17 di gennaio.

“Ma io lascio, me ne vado – ha affermato parlando con le due concorrenti – perché pensavi che arrivavo fino a marzo? Ma no…“. Dopo 4 mesi di permanenza nella casa del Grande Fratello, dunque, Manuel sta pensando seriamente di abbandonare. A trattenerlo fino ad ora è stato anche la storia d’amore nata con la principessa Lulù Selassie, ma potrebbe non essere sufficiente a farlo rimanere in casa.

Manuel Bortuzzo lascia? I motivi di un probabile abbandono

Il primo motivo per il quale Bortuzzo potrebbe decidere di lasciare è legato a problematiche di salute. Il giovane infatti, in più occasioni, ha dovuto affrontare infezioni e febbriciattole fastidiose, ma anche occasioni di vomito dopo pranzi o cene. Si vocifera, infatti, che Manuel avrebbe bisogno di fare alcuni controlli da dottori specialisti.

Altro motivo che potrebbero spingerlo fuori dalla casa è che, dopo l’uscita dell’amico Aldo Montano, il giovane ha avuto un crollo.

Uno dei suoi punti di riferimento della casa, infatti, è venuto a mancare. Il terzo motivo è il desiderio di Manuel di tornare ad allenarsi ricongiungendosi anche alla sua famiglia.