La Meloni chiama Fiorello a Viva Rai2 e non è uno scherzo: la premier imita se stessa. VIDEO

La Meloni chiama Fiorello: telefonata tra la premier e il conduttore del programma Viva Rai 2. All’inizio tutti hanno pensato a un’ottima imitazione, poi è venuto fuori che è stata la vera leader di Fratelli d’Italia.

La Meloni chiama Fiorello a Viva Rai2 e non è uno scherzo

Fiorello non si smentisce mai: nella puntata di Viva Rai2 di lunedì 20 marzo ha chiamato a quella che tutti all’inizio pensavano fosse l’imitatrice di Giorgia Meloni. Tuttavia, solo nelle ore successive si è capito ed è venuto fuori che fosse la vera leader di Fratelli d’Italia ad aver risposto alle domande provocatorie ed ironiche del conduttore.

La premier imita se stessa. VIDEO

Lo showman siciliano ha chiesto alla premier di rifare l’intervento di venerdì scorso all’assemblea della Cgil e incredibilmente la premier è stata al gioco: “Non sapevo che Ferragni fosse un metalmeccanico”. Poi ha proseguito con il celebre slogan “Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana…”, precisando però che: “Non la posso fare uguale, quella strillava come una matta…”.

Poi Fiorello le ha chiesto per chi voti e lei ha risposto: “a sinistra”, prima di lasciarsi andare ad una risata che lascia pochi dubbi sul fatto che si tratti della vera premier. “Alle Primarie ha votato?”, ha quindi domandato Fiorello: “No, non ho votato”, la replica. Poi alla domanda se sapesse imitare anche Elly Schlein, la presunta imitatrice ha risposto: “No, io so imitare solo la Meloni!”. “Giorgia, magari ti richiameremo qualche volta, eh”! ha concluso Fiorello. “Quando volete!”, si è prestata lei.