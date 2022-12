Baustelle, album e tour 2023 annunciati: tutte le date e tappe in Italia

Baustelle, la band torna in pista con album nuovo e concerti live. La band dopo alcuni stop voluti e altri forzati è pronta a rimettersi in gioco con un altro look e nuova musica che nel 2023 porteranno in alcune città d’Italia.

Baustelle, album e tour 2023 annunciati

Il gruppo dei Baustelle, composto da Francesco Bianconi, Rachele Bastreghi e Claudio Brasini, ha annunciato sui social network che terrà cinque concerti nel 2023.

Non solo nuovi concerti live, perché la band ha anche annunciato un nuovo album. Il nuovo lavoro porterà una nuova musica che è ancora in cantiere ed in uscita per BMG.

Nell’ottobre 2018, c’è stato l’ultimo stop del gruppo e da quel momento due dei tre membri della band (Bianconi e Bastreghi) hanno intrapreso esperienze soliste.

Francesco Bianconi ha debuttato nel 2020 con l’album Forever, seguito dal disco di cover Accade uscito quest’anno.

Invece Rachele Bastreghi nel 2021 ha pubblicato il suo primo album, Psychodonna. Ora sono di nuovo insieme.

Tutte le date e tappe in Italia

“Per ridere, piangere, ballare, abbracciarsi. Tutti insieme, un attimo prima della fine del mondo”, queste le parole dei Baustelle scritte nella didascalia che accompagna il post con le prime date annunciate. Ecco le tappe e le date del tour nel 2023: il 2 maggio a Firenze, Tuscany Hall, il 3 maggio a Roma all’Atlantico, il 5 maggio a Bologna all’Estragon, il 6 maggio a Venaria Reale (TO) al Teatro della Concordia e il 9 maggio a Milano all’Alcatraz.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Baustelle (@baustelle_official)

LEGGI ANCHE: Metallica, nuovo singolo e tour mondiali annunciati: video della canzone e i prossimi concerti del gruppo