Milano, incendio in casa di riposo e la causa del rogo: sei i morti e 81 intossicati portati in ospedale

Milano, incendio in casa di riposo: il bilancio purtroppo è negativo con diversi morti e molti intossicati, alcuni anche gravi. Il rogo è scoppiato nella notte con l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco sul posto.

Milano, incendio in casa di riposo: la causa del rogo

Terribile incendio è scoppiato nella notte nella casa di riposo “Per Coniugi”, in via dei Cinquecento, in zona Corvetto a Milano. Sulla vicenda è stato aperto un fascicolo sull’incendio, ha detto il procuratore capo di Milano, Marcello Viola, arrivato per un sopralluogo. “Stiamo cercando di capire cosa sia successo – ha detto -. C’è un fascicolo, ci sono magistrati che stanno lavorando insieme alla polizia e ai vigili del fuoco, ci vorrà tempo, è ancora troppo presto per un’ipotesi di reato”.

L’incendio è stato “contenuto. Viene da dire n questi casi che poteva andare peggio, ma sei morti sono un bilancio pesantissimo“: così ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala che ha fatto un sopralluogo nella struttura. Le fiamme si sono sviluppate “con tutta evidenza” in una sola camera, occupata da due donne che sono rimaste carbonizzate, ha spiegato Sala. Il fuoco non è uscito dalla camera. Le altre quattro vittime sono state causate dalle esalazioni che “sono altrettanto micidiali”. “Visitando le camere a fianco non c’è incendio di fuoco, ma le pareti annerite, sono le esalazioni tanto letali quanto il fuoco” ha aggiunto Sala. Adesso “si sta lavorando per ricollocare anche velocemente le persone che molto spesso non sono autosufficienti” e si sta cercando posto nelle altre strutture del gestore “perché ricordo che questa è una struttura del Comune ma data in gestione ai privati da tanti anni”.

Sei i morti e 81 intossicati portati in ospedale

Purtroppo il bilancio non è per niente positivo anzi: si registrano sei morti e 81 intossicati trasportati in ospedale, 14 in condizioni serie e 65 non gravi. Le vittime sono cinque donne e un uomo: due di loro sono decedute a causa delle fiamme, mentre le altre quattro sono morte per l’intossicazione da fumo

“Siamo intervenuti con quattro squadre che si sono trovate davanti una situazione complicata da gestire. Il corridoio era invaso dal fumo e delle fiamme che fuoriuscivano da una stanza in particolare. Da una lato ci siamo concentrati sullo spegnimento delle fiamme, dall’altro abbiamo cercato di portare in salvo il maggior numero di persone possibile. Un contesto complicato reso dalla mancanza di visibilità per il fumo e per il fatto che parliamo di ospiti in parte non deambulanti“. Lo ha spiegato il comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Milano, Nicola Miceli.

🔴 #Milano, ore 1:20 #7luglio #incendio in casa di riposo in via dei Cinquecento. 6 persone decedute, numerosi intossicati ricoverati in ospedale. Decine le persone salvate dai #vigilidelfuoco che hanno immediatamente evacuato la struttura. Accertamento cause in corso pic.twitter.com/I8nJCxeSIM — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 7, 2023

