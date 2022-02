L'Ucraina è nella Nato oppure no? La domanda è molto importante e significativa per comprendere la guerra in Ucraina

Il conflitto tra Ucraina e Russia ruota anche attorno ad una domanda importantissima, dalla quale derivano anche le risposte degli altri paesi europei “amici”: l’Ucraina è nella Nato?

Ucraina e Nato

Per capire le dinamiche nella guerra tra Ucraina e Russia è molto importante sapere rispondere correttamente a questa domanda perchè la presenza o meno nella Nato è diretta conseguenza delle azioni di risposta di Unione Europea e Stati Uniti d’America.

La risposta alla domanda “L’ucraina è nella Nato” è No. Cosa significa questo? La Nato, essendo un’alleanza difensiva, può intervenire direttamente a rispondere agli attacchi se uno dei suoi paesi membri viene attaccato direttamente. Non essendo l’Ucraina un paese appartenente alla Nato, quindi, la stessa logica non si applica.

Proprio la possibile adesione dell’Ucraina all’Alleanza Atlantica, comunque, è stata una delle micce che hanno scatenato la reazione della Russia.

L’Ucraina infatti, per bocca del suo presidente attuale, stava cercando di aderire alla Nato e la Russia ha voluto impedirlo anche con un’azione militare. Un modo per dire che l’Alleanza Atlantica non deve assolutamente estendersi, secondo la visione di Putin, ai paesi “cuscinetto” della Russia.

Guerra in Ucraina, le azioni della Nato

Se da un lato la Nato non è ancora intervenuta in Ucraina, sta comunque agendo in altro modo.

Sul piano pratico la Nato sta inviando un massiccio contingente di uomini e mezzi nei Paesi più orientali come Polonia e Paesi baltici per cercare di mettere in sicurezza spazi aerei e frontiere.