Martina Nasoni ha il Covid, l’ex GF in ospedale: “Problemi al cuore”

Martina Nasoni è risultata positiva al Covid, la vincitrice del GF 16 era in ospedale per dei controlli al cuore: come sta ora? Cosa è successo?

Martina Nasoni ha il Covid, era in ospedale per problemi al cuore: “Alla fine il bastardo ha preso anche me. Ero al pronto soccorso per accertamenti a livello cardiaco”. Tanta preoccupazione tra il pubblico della vincitrice del sedicesimo GF: come sta adesso?

Martina Nasoni positiva al Covid, era in ospedale per accertamenti al cuore

C’è molta preoccupazione attorno allo stato di salute di Martina Nasoni. L’ex gieffina, vincitrice della sedicesima edizione del Grande Fratello nel 2019, ha raccontato al suo pubblico di essere risultata positiva al Covid mentre si trovava in ospedale per alcuni accertamenti cardiaci.

In seguito ad alcuni scompensi e malori degli ultimi giorni, Martina aveva deciso di recarsi al pronto soccorso: “Purtroppo da ieri non mi sento benissimo a livello cardiaco. Quindi sono venuta qua a fare degli accertamenti, controlli. Non sono qua perché credevo di avere il Covid, negli ultimi due giorni ho fatto due tamponi, entrambi negativi. Ora me ne hanno fatto un altro per prassi ed era positivo. Io sono qua per altre cose, non si sa se siano scaturite dal Covid oppure no”.

L’ex gieffina ha poi ironizzato sulla sua situazione con diversi post sulla sua pagina Instagram: “Alla fine il bastardo ha preso anche me”. Nasoni, infatti, era riuscita a schivare il coronavirus durante la pandemia: “Dopo 2 anni e mezzo dallo scoppio della pandemia ho preso il covid per la prima volta. Quando ho detto che bisogna provarle tutte nella vita, non intendevo proprio tutte tutte! Anche meno!”.

Come sta adesso Martina Nasoni? Gli ultimi aggiornamenti

Dopo ore di continui aggiornamenti dall’ospedale, i fan di Martina Nasoni hanno tirato un respiro di sollievo. L’influencer ha rassicurato il suo pubblico, annunciando il suo ritorno a casa: “Sono finalmente a casa. Volevo ringraziare tutti quanti per i numerosissimi messaggi. Volevo rassicurarvi che sto bene nonostante alcuni sintomi che avverto ancora. Oggi ho controllato al 100%, ho passato tutta la giornata al pronto soccorso.

Ho fatto tutti gli accertamenti possibili e immaginabili. Hanno deciso di rimandarmi a casa perché comunque è tutto sotto controllo. Ovviamente non sto proprio un fiore, ma nonostante tutto posso dire di stare bene. Mi ritengo comunque fortunata”.

Come ben sanno i suoi follower, Martina Nasoni soffre di una malattia ereditaria, la cardiomiopatia ipertrofica, una condizione che provoca l’aumento dello spessore delle pareti del ventricolo sinistro. L’influencer ha subito il suo primo intervento al cuore all’età di 12 anni, per l’innesto di un pacemaker che lei chiama affettuosamente “Bob”.

Per questo motivo è molto attenta alla propria salute e si sottopone regolarmente a controlli.