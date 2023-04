Genova, Starbucks cerca personale e si prepara all’apertura

La città di Genova a breve aprirà le porte a Starbucks che, intanto, cerca personale. L’apertura è prevista per fine Maggio e porterà ad un grandissimo cambiamento.

L’attesa aumenta e da ora sarà anche possibile candidarsi per fare parte del team.

Starbucks cerca personale: a breve a Genova

La nota catena americana di caffè si sta poco alla volta allargando, toccando diverse zone d’Italia. Da Bari, con l’apertura nei prossimi mesi, a Bologna, con l’approdo annunciato qualche giorno fa, passando così per Genova, che ha confermato l’arrivo dell’azienda con sede a Seattle. Come per le altre città, anche nel capoluogo ligure aprirà in centro.

Il logo bianco e verde ormai non lascia dubbi, si parla di Starbucks, catena molto apprezzata all’estero e nelle grandi città, poiché riunisce student e lavoratori da remoto, che possono sfruttare le prese e il WiFi gratuito per i clienti. Questo non farà altro che aumentare il commercio in città, oltre a dare maggior rilievo a Genova.

Starbucks esce così a tutti gli effetti allo scoperto, rendendo ufficiale il suo approdo nel capoluogo della Liguria, diventando il primo punto di vendita nella regione. Il locale aprirà in via Porta degli Archi, in prossimità di via XX Settembre, respirando l’aria del centro. Si stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli per ciò che concerne l’allestimento. Appare però tutto pronto e l’apertura è prevista per la fine del mese di Maggio, poco più di un mese d’attesa.

L’attesta è quasi terminata e quelle che sembravano solo voci si stanno trasformando in solide realtà: sulla porta d’ingresso c’è già il cartello “unisciti al nostro team”. La figura di rilievo che si sta ricercando è quella di store manager, ma non mancheranno altri ruoli altrettanto importanti. Muniti di CV ed entusiasmo, diversi cittadini potranno così approfittare della nuova apertura per vivere un nuovo ambiente di lavoro.

