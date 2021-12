Sissi serie tv 2021: cast, puntate, trailer, quando va in onda

La storia di Sissi torna in torna in tv su Canale 5 con una serie evento. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nuovissima serie tv.

Sissi serie tv 2021: la trama

La serie tv che andrà in onda su Canale 5 racconterà la vita di Elisabetta d’Austria-Ungheria, duchessa in Baviera e diventata imperatrice d’Austria. La serie si baserà su fatti storici realmente accaduti e narrerà la storia con l’Imperatore Francesco Giuseppe I che sposò.

La fiction si concentrerà su vari aspetta della vita della Sissi, cercando di offrire una panoramica del personaggio a 360 gradi. In particolare ci si concentrerà non solo sulle gioie vissute dalla protagonista, ma anche sui dolori che dovette affrontare, come la perdita di due figli e la solitudine che tanto l’ha affranta per un lungo periodo della sua vita.

Cast e trailer

Ad interpretare Sissi sarà l’attrice Dominique Devenport, affiancata da Jannik Schümann. Gli altri membri del cast sono David Korbmann (il conte Grünne), Desirèe Nosbusch (l’arciduchessa Sophie), Tanja Schleiff (la contessa Esterházy), Julia Stemberger (la duchessa Ludovica), Yasmani Stambader (Bela), Paula Kober (Fanny), Giovanni Funiati (il conte Andrassy).

La regia è di Sven Bohse mentre la produzione è di Sony House Picture per Rtl.

Sissi serie tv: quante puntate?

Le puntate sono sei in totale e andranno in onda in tre serate: il 28 dicembre 2021, il 4 gennaio 2022 e l’11 gennaio 2022.

Riprese

La serie che andrà in onda su Canale 5 è stata girata tra aprile ed agosto 2021.

Alcune riprese sono state girate anche in Piemonte ma tra i paesi in cui si sono fatte le riprese anche Germania, Lettonia, Lituania, l’Estonia, l’Austria, l’Ungheria.

Sissi serie tv 2021: dove vederla?