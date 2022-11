Pete Davidson, chi è la nuova fiamma di Emily Ratajkowski: vita privata, film, ex

Chi è Pete Davidson, la presunta nuova fiamma di Emily Ratajkowski. L’attore comico americano, in passato fidanzato con Kim Kardashian, avrebbe conquistato la nota modella. Scopriamo qualche informazione in più su di lui.

Chi è Pete Davidson: vita privata, film e carriera della nuova fiamma di Emily Ratajkowski

Nato a New York il 16 settembre 1993, Peter “Pete” Davidson è un noto attore comico americano 29enne, famoso in questi giorni per la sua presunta storia d’amore con Emily Ratajkowski.

Di chi si tratta esattamente? Pete Davidson è molto famoso in patria per la sua partecipazione all’amato varietà americano Saturday Night Live. Ha fatto parte del cast dal 2014 al 2022, conquistandosi una grande fama con i suoi sketch comici. Nel corso della sua carriera partecipa a diversi show e commedie per il cinema. Tra i suoi film più noti si ricordano Un disastro di ragazza, What Men Want – Quello che gli uomini vogliono, The Dirt: Mötley Crüe e Il Re di Staten Island.

Appare inoltre in Jesus Rolls – Quintana è tornato!, spin-off del cult Il Grande Lebowski, e interpreta Blackguard in The Suicide Squad di James Gunn.

Vita privata, dalle sue ex ad Emily: i due stanno insieme?

In passato Pete Davidson è stato legato a molti volti noti del mondo dello spettacolo. Dal 2014 al 2015 ha frequentato Carly Aquilino, attrice comica e cabarettista, mentre dal 2016 al 2018 ha avuto una relazione con l’attrice e sceneggiatrice Cazzie David. Dopo la fine della storia con Cazzie, Pete si è fidanzato con la celebre cantante Ariana Grande, che gli dedica persino una canzone a suo nome. Dopo Ariana, il comico esce con Kate Beckinsale, Margaret Qualley, Kaia Gerber e Phoebe Dynevor.

La sua ultima fiamma era la nota modella e star della tv americana Kim Kardashian, che frequenta per nove mesi tra il 2021 e il 2022.

Secondo alcune indiscrezioni sul web, Pete Davidson avrebbe conquistato anche Emily Ratajkowski. Un fan anonimo avrebbe segnalato un avvistamento della coppia alla pagina di gossip DeuxMoi. Le dichiarazioni della fonte sono inequivocabili: “Le mani di lui erano dappertutto su di lei e i due si stanno chiaramente frequentando”. Le voci sarebbero poi state confermate da altre fonti dirette.

L’US Weekly riporta le parole di un anonimo vicino a Pete ed Emily: “Parlano da un paio di mesi ormai. La coppia è nelle primissime fasi, ma entrambi si piacciono molto. Pete fa ridere Emily e lui adora quanto lei sia intelligente”. Un altra fonte ha invece dato ulteriori dettagli alla rivista Life & Style: “Sono stati avvistati mentre cenavano insieme. Si sono incontrati tramite amici comuni, poiché frequentano gli stessi ambienti a New York”.