Luca Onestini, il ritorno sui social dopo il GF: “Grazie per questi mesi”

Il ritorno sui social di Luca Onestini dopo l’esperienza al GF Vip 7: “Grazie a chi mi ha pensato in questi mesi”. L’ex tronista, eliminato in semifinale, ha ringraziato il suo pubblico su Instagram: “Vi abbraccio forte, vi voglio bene”.

Luca Onestini, il ritorno sui social dopo il GF Vip 7: “Grazie per questi mesi”

L’ormai ex gieffino Luca Onestini è tornato subito alla carica sui social. Il noto personaggio televisivo, dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip 7 in semifinale, ha scritto un bel messaggio al suo pubblico sul suo profilo Instagram, che ad oggi conta oltre 1.3 milioni di follower. Nel suo post, Onestini ringrazia i suoi fan per il supporto dimostratogli in questi lunghi mesi nella casa: “Sono tornato. Potrei dirvi tante cose ma mi limito alla piú importante. Grazie! Grazie di cuore a tutti, a chi mi ha pensato in questi 5 lunghi mesi. A chi sono mancato anche solo per un secondo, a chi c’era, a chi c’è e a chi ci sarà. Grazie a chi mi ha capito, grazie a chi mette il cuore prima di ogni cosa, grazie a chi vede la luce nonostante le difficoltà. Vi abbraccio forte, di quegli abbracci che avvolgono e scaldano l’anima. Anche se virtualmente, ve lo voglio gridare: vi voglio bene. Il vostro Luca. The best is yet to come”.

View this post on Instagram A post shared by Luca Onestini (@lucaonestini_11)

Onestini è riapparso anche su TikTok, dove ha pubblicato un breve e simpatico video in cui si lascia andare ad un balletto sulla banchina della stazione, mentre attende il treno che lo riporterà a casa.

L’eliminazione in semifinale, Onestini fuori al televoto flash

Luca Onestini ha dovuto lasciare il reality durante la semifinale del 27 marzo. L’ex gieffino è stato trascinato al televoto flash da Alberto De Pisis, a sua volta tirato dentro da Nikita Pelizon. Il pubblico ha scelto l’ex concorrente di Pechino Express come quinta finalista, mentre Luca è stato costretto a lasciare il GF Vip 7. De Pisis, invece si giocherà con Milena Miconi il sesto e ultimo posto in finale in un televoto che rimarrà attivo fino al 3 aprile.