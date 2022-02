Paolo Conte, via con me: film, storia, cast, quando vederlo

"Paolo Conte - via con me" è un docufilm dedicato alla figura di Paolo Conte. Ecco trama e cast del film di Carlo Verdelli

Paolo Conte – Via con Me è un film di di Giorgio Verdelli che andrà in onda su Rai 3 giovedì 17 febbraio 2022.

Paolo Conte, via con me: trama

Il film Paolo Conte – Via con me è un racconto inedito che narra aneddoti sulla vita privata e le opere dell’artista. Si tratta pià che altro di un docufilm rappresenta un viaggio nei meandri della vita, canzoni e delle storie umane dell’avvocato astigiano.

Ispirata al famoso brano dell’artista uscito nel 1981, il film è un affascinante contenitore di musiche, versi poetici, parole e vita privata del grande personaggio Conte. Attraverso anche alcune testimonianze di amici e colleghi, inoltre, emerge il volto ironico e l’anima eclettica di uno dei protagonisti della scena musicale. All’interno del docufilm si accenna anche ai capolavori che Paolo Conte ha contribuito a creare per altri artisti come Adriano Celentano (come “Azzurro”) o Enzo Jannacci.

Conte ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama musicale italiano e internazionale degli ultimi 50 anni.

Cast

Via con Me è un film la cui regia è di Giorgio Verdelli. Il cast di autori, invece, è composto da Luca Zingaretti, Roberto Benigni, Vinicio Capossela, Caterina Caselli, Francesco De Gregori, Giorgio Conte, Pupi Avati, Luisa Ranieri, Renzo Arbore, Vincenzo Mollica, Isabella Rossellini, Paolo Jannacci, Jovanotti, Jane Birkin.

Trailer