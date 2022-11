Lol 3 – Chi ride è fuori: quando esce, dove vedere, cast e nuova edizione natalizia

Lol 3 – Chi ride è fuori arriva con la nuova stagione. Il format rimane lo stesso ma come per ogni edizione cambiano i concorrenti del cast. Dieci bravi comici sono pronti a sfidarsi a colpi di battute. Inoltre, c’è un altro progetto satellite del programma.

Lol 3 – Chi ride è fuori: quando esce e dove vedere

Lol 3 – Chi ride è fuori torna con la terza edizione sempre su Amazon Video. Lo straordinario successo delle prime due stagione nn poteva che essere confermato.

Lo show sarà disponibile su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo nel 2023. Prima però ecco che andrà in onda lo speciale natalizio con alcuni dei protagonisti delle stagioni passate: Mara Maionchi, Frank Matano, Maria Di Biase, Michela Giraud, Mago Forest e Lillo Petrolo. Per l’edizione natalizia valgono quindi le stesse regole del format principale ma l’esperimento durerà “solo” quattro ore: il primo comico che riderà riceverà prima il cartellino giallo dell’ammonizione e poi quello rosso dell’espulsione dal gioco.

Prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios, Lol Xmas Special: Chi ride è fuori sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in più di 240 Paesi e territori nel mondo dal 19 dicembre.

Il cast della nuova edizione

Il cast dei concorrenti come per ogni nuova stagione si rinnova completamente. Tanti nuovi bravi comici sono pronti a sfidarsi per il montepremi da 100mila euro a colpi di risate e battute. Ecco chi è stato scelto per la nuova edizione: Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani, e Marina Massironi che si sfideranno a colpi di gag sotto lo sguardo attento del game master Fedez affiancato da Frank Matano.

