Chi è Cristiano Caccamo, da Don Matteo a Una Famiglia Mostruosa (FOTO)

Chi è Cristiano Caccamo? Attore calabrese di 31 anni, è un volto conosciuto per gli appassionati delle fiction italiane, grazie al uso lavoro in Che Dio ci aiuti e in Don Matteo. Cristiano Caccamo recita in Una Famiglia Mostruosa, commedia in costume in uscita il 25 Novembre 2021 diretta da Volfango de Biasi.

Chi è Cristiano Caccamo? Vita, carriera e foto

Cristiano Caccamo è nato il 21 Marzo 1989 a Taurianova, in provincia di Reggio Calabria. È figlio del poeta e scrittore italiano Michele Caccamo. Si trasferisce all’età di 15 anni ad Assisi, in un convitto. In diverse interviste ha dichiarato di averlo fatto perché la Calabria gli stava stretta: “Al liceo che frequentavo non mi trovavo bene, così al terzo anno mi sono trasferito in un convitto ad Assisi. Periodo splendido. Lo rifarei. Poi, mi sono iscritto a Lingue all’università La Sapienza, a Roma. Taurianova non mi è mai mancata”.

View this post on Instagram A post shared by Cristiano Caccamo (@cristianocaccamo)

La carriera da attore

Entra nel mondo della recitazione per “colpa” di suo padre: “Tutta colpa di mio padre. Desiderava che io facessi qualcosa di artistico: prima ho studiato chitarra e, in seguito, recitazione. Nessuno pensava che mi sarebbe piaciuta al punto da investire lì il mio futuro”. Dopo essersi diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia, ha esordito nel mondo dello spettacolo nel 2010, con un piccolo ruolo nello spettacolo teatrale Ciechi. Nel 2013, è uno dei protagonisti del programma per ragazzi Anastasia Love Dance, trasmesso su DeA Kids, canale TV a pagamento della De Agostini. L’anno successivo fa il suo esordio al cinema, con La corsa e La vita oscena. Nel 2015 Cristiano Caccamo ottiene il suo primo ruolo da protagonista in Cenere, film drammatico diretto da Simone Petralia.

View this post on Instagram A post shared by Cristiano Caccamo (@cristianocaccamo)

Dal 2017 al 2019 interpreta Gabriele Mattei, un giovane chirurgo in Che Dio ci aiuti, serie RAI diretta da Francesco Vicario. Dal 2018 al 2020 Cristiano Caccamo recita in Don Matteo 11, dove interpreta Giovanni Santucci, interesse amoroso del capitano Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta). Nel 2018 torna anche al cinema, come protagonista di Puoi baciare lo sposo insieme a Salvatore Esposito. Nel 2020 partecipa a Celebrity Hunted: Caccia all’uomo, reality show di Amazon Prime Video, dove un gruppo di “ricercati famosi” in giro per l’Italia si sfidano tentando di scappare da un gruppo di cacciatori per 14 giorni. Chiusa questa parentesi, Cristiano Caccamo torna al cinema con Una Famiglia Mostruosa, commedia in costume ispirata ai classici dell’orrore in uscita il 25 Novembre 2021.

View this post on Instagram A post shared by Cristiano Caccamo (@cristianocaccamo)

Vita privata e social

Cristiano Caccamo è stato al centro del gossip per diversi flirt con personaggi del mondo dello spettacolo, come Valentina Romano e Diana del Bufalo, sua collega in Che Dio ci aiuti, nonché rivale in Celebrity Hunted: Caccia all’uomo. Queste voci, tuttavia, non sono state mai confermate. Nel 2016, l’attore ha confidato a Vanity Fair di non essere impegnato da diverso tempo: “Non ho mai vissuto un amore non corrisposto, ma mi è capitato di accorgermene dopo aver perso la ragazza che amavo. È quando perdiamo qualcosa che ci rendiamo conto di quanto fosse preziosa. Purtroppo, quando l’ho capito, lei non mi ha più voluto con sé”. In un intervista a Grazia poco tempo dopo, Cristiano Caccamo ha parlato ancora d’amore: “Non bastano le idee chiare per trovare l’amore. Non lo cerco, ma so che prima o poi arriverà”.