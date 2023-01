Barbara D’Urso, smentito il flirt con Briatore: “Il mio cuore è per i miei figli”

Barbara D’Urso, smentito il flirt con Flavio Briatore: “Nel mio cuore c’è posto solo per i miei figli”. Ancora nubi sulla vita sentimentale della conduttrice, che smonta le voci che la vedevano invaghita dell’imprenditore piemontese. Qual è la verità?

Brutte notizie per gli appassionati di gossip: una delle voci più intriganti degli ultimi giorni potrebbe essere ormai smentita. Negli ultimi giorni Barbara D’Urso era finita al centro di alcune voci di corridoio che la vedevano coinvolta in un flirt con Flavio Briatore. Secondo alcuni esperti di gossip la strana coppia si frequentava da tempo: “Non sono usciti a cena solo una volta. Diciamo che lui l’ha invitata, lei ha accettato l’invito e si sono rivisti. Si stanno conoscendo meglio perché già si conoscevano”. Nel corso di un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, Barbara D’Urso ha parlato in modo vago della sua vita sentimentale. Quando l’intervistatore le ha chiesto chi ci sia nel suo cuore, Barbara non ha esitato: “I miei figli. E l’amore della gente che mi dimostra affetto ogni giorno: con “Pomeriggio Cinque” facciamo del bene e tante opere di solidarietà”.

Una risposta netta che non fa alcun riferimento alla presunta storia con l’imprenditore piemontese. Nulla di fatto, quindi, o forse la D’Urso è stata solo brava a coprire le sue tracce. La conduttrice, infatti, fa di tutto per tenere i riflettori ben lontani dalla sua vita privata e da quella dei suoi familiari. Una delle poche eccezioni risale al dicembre del 2022, quando una Barbara commossa si è lasciata sfuggire un commento sulla nascita della sua nipotina: “Il mio cuore è dei miei figli e di un’altra persona…Mi sono commossa… Ma sono scema?”.

Barbara D’Urso torna a teatro da protagonista: “Sul palco senti il respiro e le risate della gente”

Nel corso dell’intervista, Barbara D’Urso ha parlato anche del suo imminente ritorno a teatro come protagonista. La presentatrice reciterà infatti nello spettacolo Taxi a due Piazze: “Sono felicissima. Sarò in scena al Nazionale! Il teatro ha 1.450 posti e dovrò riempirli tutti, aiuto! E poi porterò lo spettacolo in giro per l’Italia e anche in Svizzera, a Bellinzona”. Interpreta il ruolo di Stella: “È una tassista che è sposata con due uomini e deve districarsi fra le due case e i due mariti. Ci riesce grazie ai turni di lavoro, diurno e notturno, finché non ha un incidente d’auto e viene scoperta dalla polizia perché fornisce due indirizzi diversi”.

La D’Urso ha poi spiegato i motivi che l’hanno spinta a riproporsi sul palco: “A teatro percepisci i respiri della gente: se senti la risata dopo una battuta ti si allarga il cuore, se non la senti ti viene l’ansia… è meraviglioso. Prima non potevo perché ero impegnata alla conduzione anche al sabato e alla domenica. In questo periodo sono un po’ meno carica con gli impegni televisivi e quindi mi posso permettere di fare alcune date fuori Milano fino ad aprile”.