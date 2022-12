Beatrice Valli, perché la quarta gravidanza è a rischio: come sta?

Gravidanza a rischio per Beatrice Valli, ecco perché: “Devo fare attenzione”. La modella, incinta di Marco Fantini, si è sfogata sui suoi social, parlando delle sue condizioni di salute. Come sta l’ex corteggiatrice di Uomini & Donne?

Beatrice Valli, a rischio la quarta gravidanza: ecco perché

A poche settimane dall’annuncio ufficiale della sua quarta gravidanza, l’influencer e modella Beatrice Valli ha fatto alcune rivelazioni che hanno preoccupato i suoi fan. L’ex corteggiatrice di Uomini & Donne, oggi moglie di Marco Fantini, ha svelato che alcune condizioni di salute potrebbero mettere a rischio la bambina in arrivo. “Ho la placenta bassa, molto bassa.” -ha spiegato Beatrice- “Era già successo con Azzurra, quindi farò un po’ di attenzione in questo periodo“. Dopo la confessione, la modella ha provato ad ironizzare un po’ sulla situazione: “Avevo detto che andava tutto bene e invece… tac: qualcuno me l’ha tirata”.

Di norma non si tratta di una condizione preoccupante: con la crescita del feto, infatti, la situazione tende a risolversi nei primi mesi di gravidanza, con la placenta che viene spinta verso l’alto. In caso contrario, tuttavia, può creare grossi rischi sia per la madre che per il nascituro. In alcuni casi la placenta bassa può provocare sanguinamenti vaginali ed un’occlusione tale da impedire il parto naturale, costringendo la madre a sottoporsi al taglio cesareo. “Dovrò monitorare tutto molto spesso, fare visite più ravvicinate.” -ha poi concluso Beatrice- “Con Azzurra alla trentatreesima settimana era tornato tutto a posto e non dovrei rischiare di fare il cesareo”.

Il rapporto con Fantini: è al terzo figlio con l’influencer

Durante il lungo percorso della gravidanza, Beatrice Valli potrà contare sul supporto di suo marito Marco Fantini. La modella è già madre di tre figli, ma non tutti sono nati dall’amore con l’ex tronista. Il suo primogenito Alessandro, infatti, è figlio del calciatore Nicolas Bovi, avuto quando aveva solo 16 anni. L’amore con Fantini sboccia anni dopo, nel 2014, dopo l’esperienza a Uomini & Donne. I due hanno avuto insieme due figlie, Bianca, nata nel 2017, e Azzurra, nel 2020.

Fantini voleva fortemente un maschio, ma non è sembrato molto entusiasta dopo aver scoperto che avrebbe avuto un’altra femmina, una reazione che è stata accolta molto male dal web.