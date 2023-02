Belve 2023 quando inizia: anticipazioni e ospiti della prima puntata del nuovo anno

Belve arriva con la nuova edizione del 2023. Si parte martedì 21 febbraio in prima serata su Rai 2. Nella conferenza stampa di presentazione, la conduttrice Francesca Fagnani ha anticipato tempi ed obiettivi del programma.

Belve 2023 quando inizia

Il programma di Rai 2 Belve torna in prima serata con una nuova edizione da martedì 21 febbraio. Con un totale di cinque puntate il programma è condotto da Francesca Fagnani e non sarà più una produzione interna Rai, ma verrà affidato a Fremantle Italia, che curerà almeno per questa nuova edizione il programma.

“Sto preparando delle cose, in ogni puntata farò un personaggio diverso e nuovo per me. Non posso dire di più, quando andrà in onda capirete perché”, ha dichiarato la Fagnani alla conferenza stampa di presentazione.

Anticipazioni e ospiti della prima puntata del nuovo anno

Le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata si trovano nella descrizione di RaiPlay. “Tornano i pungenti e ironici faccia a faccia in cui Francesca Fagnani si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. Ospiti disposti a mettersi in gioco, accettando le regole del programma: raccontarsi senza filtri, rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Le prime “belve” ospiti di Francesca Fagnani saranno il Presidente del Senato Ignazio La Russa, Wanda Nara, Anna Oxa, che concede a Francesca la prima e unica intervista dopo la sua partecipazione a Sanremo, e Naike Rivelli. Tra le novità alcuni momenti dedicati alla comicità, affidati alla satira di Ubaldo Pantani e dall’incursione di alcune giovani e talentuose rivelazioni del web. Tra le new entry, infatti, anche Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, le due ragazze romane che con la loro pagina Instagram “Eterobasiche” danno vita a una strepitosa parodia dei “maschi etero basici”, portando in scena tic e stereotipi delle conversazioni tra uomini su temi quali calcio, quote di genere e Lgbtq+. Per finire, spazio anche a Cristina Di Tella, la ragazza termolese, star di TikTok, capace di replicare alla perfezione movimenti, smorfie e intonazioni vocali dei personaggi televisivi. BELVE La stagione 2022 di “Belve” ha riscosso uno straordinario apprezzamento di pubblico e critica ed è stato tra i programmi più scaricati su RaiPlay e tra i più visti in diretta streaming. Un programma diventato, nel giro di poche settimane, un vero e proprio cult tanto da ispirare le divertenti parodie di Fiorello con “Belvo” e di Vincenzo De Lucia con “Bestie”, per non parlare dei migliaia di meme che hanno inondato i social a ogni puntata”.

