Michelle Maria Caruso, chi era la 16enne uccisa a Roma: fermato un coetaneo dopo il ritrovamento del corpo

Michelle Maria Caruso era la ragazzina uccisa a Roma a coltellate. Il suo corpo è stato ritrovato in un carello della spesa in un quartiere della Capitale. Gli inquirenti stanno ricostruendo la dinamica ma intanto è stato fermato un coetaneo della vittima.

Michelle Maria Caruso, chi era la 16enne uccisa a Roma

Michelle Maria Causo aveva appena 16 anni e frequentava il liceo psicopedagogico Vittorio Gassman nella città di Roma. “Era una mia compagna di classe. Una ragazza intelligente, un po’ agitata, ma in questo quartiere difficile è facile”, ha racccontato suo compagno di scuola all’Adnkronos.

Fermato un coetaneo dopo il ritrovamento del corpo

I corpo della ragazza è stato ritrovato in un carrello della spesa nel quartiere Primavalle di Roma. A dare la notizia è stato un passante che ha allertato il numero di emergenza 112: “ho visto quel ragazzo scendere con un carrello e un bustone nero dei rifiuti da cui cola del liquido – avrebbe detto – si sente anche un odore forte“.

Dopo le prime indagini degli inquirenti, soprattutto dopo il ritrovamento del corpo, è stato fermato un ragazzo italiano, originario dello Sri Lanka. La ragazza è stata uccisa da alcune coltellate ma per adesso non si conosce ancora il movente che avrebbe spinto l’assassino prima ad uccidere e poi a disfarsi del corpo in un carello della spesa. Probabilmente potrebbe essere stato un litigio tra giovani.

