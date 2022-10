Prova sa sa, Frank Matano su Prime Video con un nuovo show: uscita, cast e trama

Prova sa sa, Frank Matano arriva con un nuovo spettacolo. Novità nelle prossime settimane con un nuovo show che andrà in onda sulla piattaforma streaming di Prime Video. Lo spettacolo prevedrà una serie di comici italiani, alcuni fissi altri che si alterneranno.

Prova sa sa, Frank Matano su Prime Video con un nuovo show: uscita

Prova sa sa è il nuovo show di Frank Matano che andrà in onda sulla piattaforma streaming di Prime Video.

Lo spettacolo è prodotto da Endemol Shine Italy ed è basato su Whose Line Is It Anyway?, format di successo e pluripremiato creato da Dan Patterson e Mark Leveson per Hat Trick Productions. Lo show sarà disponibile a partire dal 2 novembre 2022.

Il cast e trama

Frank Matano sarà alla conduzione ed un cast fisso formato da 4 comici eccezionali: Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Edoardo Ferrario e Aurora Leone. In ciascuna delle quattro puntate dello spettacolo i quattro comici si esibiranno in una serie di sketch e sfide improvvisate talvolta decise dal conduttore, altre volte basate sui suggerimenti del pubblico in studio.

In ogni episodio, inoltre, c’è una guest che irrompe nel programma e si mette in gioco improvvisando insieme al cast. Tra gli ospiti: Francesco Mandelli, Corrado Nuzzo, Valeria Angione, e il duo comico I Soldi Spicci.

LEGGI ANCHE: Antonio Inoki, chi era il campione di Wrestling: carriera e causa della morte